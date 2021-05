El Frente Polisario: una organización con orígenes terroristas

La actual situación judicial en la que se encuentra el secretario general del Frente Polisario,Brahim Ghali, hospitalizado en Logroño, ha vuelto a poner en el foco en la situación, los orígenes y las acciones, de un grupo político que tiene sus origenes en los atentados cometidos contra españoles -principalmente canarios- entre 1973 y 1986.

Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE), ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha querido recordar los orígenes del Frente Polisario, que no es otro como son las acciones terroristas, “de ametrallamiento, hostigamiento, secuestro y violaciones de los derechos humanos, contra canarios”. Asimsimo, considera Jiménez, “la presencia del líder saharagui Ghali ‘humilla y menosprecia a las víctimas canarias’ del terrorismo del Frente Polisario contra pescadores españoles de FossBucraa y pescadores”.

Tal como publicó en su momento la extinta Opinión de Tenerife, l Frente Polisario llevó a cabo 289 atentados terroristas contra ciudadanos españoles, principalmente trabajadores de las minas de fosfatos de Fosbucraa, en el Sáhara, y pescadores, de Canarias, Galicia, País Vasco y Andalucía, que faenaban en aguas del banco sahariano.

Uno de ellos, fue el realizado el sábado 22 de septiembre de 1985 contra el pesquero canario «El Junquito», cuando pescaba frente a la costa del Sáhara, este buque fue ametrallado desde tierra.

Mataron al contramaestre Guillermo Batista Figueroa, de 63 años, casado y padre de tres hijos. Y hundieron el barco. Los seis pescadores de «El Junquito», que resultaron heridos, fueron capturados por los terroristas saharauis y llevados a Tinduf, en la frontera con Argelia, donde fueron liberados seis días más tarde junto con el cadáver del contramaestre.

ATENTADOS CONTRA LAS MINAS DE FOSFATOS

Sin embargo, las ansias de sangre del Frente Polisario no cesaron en el mar, si no que se trasladaron a tierra, contra una de las principales industria de la zona, las minas de fosfatos de Bucraa. Dos bombas colocadas por los miembros del Frente Polisario junto a la cinta transportadora de fosfatos hicieron explosión cuando pasaba el vehículo en el que iba Jiménez con destino a El Aaiún, la capital. Fue el 10 de enero de 1976. El padre de Lucía Jiménez resultó herido, junto a tres compañeros de trabajo. No así el conductor, Raimundo Peñalver, que como cuenta la propia Jimenez perdió la vida, y está enterrado en el cementerio de Santa Lastenias.

HAMBRE U ORFANDAD

A pesar de la intensa campaña mediática llevada a cabo por el Frente Polisario, apoyados por decenas de organizaciones en Canarias, que han tratado de blanquear o desvincularse de los actos cometidos durante una década, Jiménez insiste en que “no hay dudas de la participación de decenas de líderes del actual Frente Polisario en esas acciones”.

Cabe recordar que aunque desde esta organización política siempre han negado su participación en acciones terroristas, el Gobierno de Felipe González (PSOE), expulsó de España a “todas las personas identificadas como miembros del Frente Polisario", tras las declaraciones de su líder, Bujari -fallecido en abril del 2018-, amenazando a la población canaria “con hambre u orfandad”.

Sin ir más lejos, y aunque el Polisario siempre ha acusado a Marruecos de los ametrallamientos de pesqueros canarios, El País, publicaba en septiembre de 1985, unas declaraciones del número dos del Polisario, Mustafá Bachir Sayed, advirtió, por su parte, en Smara (campamento saharaui en territorio argelino), “que los guerrilleros saharauis seguirán disparando contra los barcos que con bandera marroquí faenen "en nuestras aguas territoriales", así como contra cualquier buque de guerra. Sayed pidió al Gobierno de Felipe González que no humille al pueblo saharaui permitiendo que los pesqueros españoles que faenan en aguas territoriales de la RASD lo hagan enarbolando pabellón marroquí”.

ATENTADO CONTRA EL PESQUERO MENCEY DE ABONA

A pesar de que todos los elementos apuntan a la responsabilidad directa del Frente Polisario, esta organización siempre ha negado su autoría. Son muchos los atentados terroristas, así, por ejemplo, el 3 de noviembre de 1980, hace poco más de 30 años, el pesquero grancanario Mencey de Abona desapareció a escasas millas de las costas del Sáhara.

Un mes más tarde el cadáver de Domingo Quintana, uno de los 17 tripulantes del barco, apareció flotando en el mar, atado de pies y manos y con signos evidentes de haber sido brutalmente golpeado y estrangulado antes de ser arrojado por la borda. Los cuerpos de sus 16 compañeros jamás fueron recuperados.

Por otro lado, ACAVITE siempre ha criticado las distintas subvenciones procedentes de las administraciones públicas canarias, sobre todo en la provincia oriental, que reciben las organizaciones que apoyan la denominada “causa saharui”, y que suelen terminar en manos del Frente Polisario.