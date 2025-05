Enfado en los trabajadores del Aeropuerto Tenerife Sur con la reordenación de líneas y frecuencias de TITSA: “Parece que quieren que cojamos de nuevo el coche”

Tenerife - Publicado el 02 may 2025, 14:22 - Actualizado 02 may 2025, 14:30

Enfado importante en los trabajadores del Aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. Y es que la semana pasada, el Cabildo anunciaba un refuerzo del trasporte público en sur de la isla, “con más líneas y frecuencias”, que se ha encontrado con el rechazo frontal de algunos de estos trabajadores del aeródromo del sur. Entre las principales medidas del plan destaca la nueva línea 114, que conectará San Isidro con Santa Cruz de “forma más directa y frecuente”, según recoge el comunicado de la primera institución insular, que a la vez, insiste en que esta actuación tiene como objetivo mejorar la puntualidad y la comodidad del servicio, reforzar las líneas con mayor demanda e incentivar el uso del transporte público frente al vehículo privado

Para llevar a cabo este refuerzo, el Cabildo ha apostado por la incorporación de 320 nuevas guaguas a la flota de TITSA entre 2024 y 2026, gracias a una inversión global de 113,4 millones de euros. Hay que recordar que el sur de Tenerife registró en el primer trimestre de 2025 un total de 5,4 millones de pasajeros, lo que representa el 25,1% del total insular y lo consolida como la zona con mayor crecimiento de la isla, con un aumento del 9,24% respecto al mismo periodo del año anterior. Todo ello a la espera, de que algún día vea la luz, el ansiado proyecto del Tren del Sur.

DISMINUCIÓN DE FRECUENCIAS EN HORAS PUNTA

La realidad es que estos cambios, según denuncian algunos usuarios, incluyen dos medidas que afectan negativamente a los trabajadores del Aeropuerto internacional de nuestra isla. La primera, la disminución de frecuencias en la línea 10, la “directa” al aeropuerto, que partiendo del Intercambiador de Santa Cruz hasta el Reina Sofía, solo tiene dos paradas: una en Las Caletillas, y la otra, la causante en gran parte del problema, en San Isidro. Hasta la fecha, en algunos tramos horarios punta de salida, esa frecuencia era de 30 minutos, y ahora ha pasado a 40, lo que genera más colas, sobre a todo a primera hora, de la mañana, cuando muchas personas del norte y de Santa Cruz tienen que desplazarse a sus puestos de trabajo en el aeropuerto.

En cifras 8.000Pasajeros diarios que se mueven en el entorno de San Isidro

Pero la segunda gran causa, está en la línea 114, concebida para todas aquellas personas que tengan que desplazarse entre Santa Cruz y San Isidro, población que en los últimos años ha tenido un crecimiento poblacional espectacular, y que se ha convertido en un importante nodo de comunicación en el sur de la isla. La clave es que esta línea realiza un número inacabable de paradas en Güímar, Punta Prieta, El Tablado, Fasnia, Los Chasneros, Las Eras, El Porís, Abades, Las Listadas, Tajao, Chimiche, y Polígono Granadilla, antes de llegar A San Isidro. Y el resultado es que los viajeros que quieren llegar a esta última localidad, optan por coger finalmente la línea 10, la del aeropuerto y no está 114.

Guagua de la línea 10 en el Aeropuerto Tenerife Sur

40 minutos de espera si pierdes la guagua hasta la siguiente

El resultado es que la línea directa del Aeropuerto, la 10, se colapsa a diario, y los trabajadores del Aeropuerto Reina Sofía, sufren las consecuencias. Tal y como denuncia Cristina, una de las trabajadoras afectadas, “no nos tienen en cuenta, y muchas veces cuando llegas a coger la guagua a primera hora en el Intercambiador, hay una cola enorme con el riesgo quedarte sin sitio, y tener que esperar 40 minutos para coger la siguiente guagua”. Cristina confiesa que entiende que “la gente prefiera coger la guagua del aeropuerto para ir a San Isidro, porque la 114 tarda un montón por todas las paradas que hace, pero claro, las perjudicadas somos nosotras”. Y para atestiguarlo, pone un claro ejemplo: “Tengo compañeras que cogen la línea 10 en Caletillas porque viven en esa zona, y la guagua llega siempre llena de personas que van a San Isidro y la colapsan”. El resultado es que “ a veces pasan hasta dos guaguas llenas y pueden llegar hora y media tarde a su trabajo”.

"El cambio no tiene ninguna lógica, no piensan en los trabajadores del Aeropuerto Tenerife Sur" Yaiza

Trabajadora del Aeropuerto

Así las cosas, nuestra protagonista concluye que “me gustaría saber si los responsables del Cabildo han visto las largas colas que se forman, y si saben la cantidad de trabajadores que van al aeropuerto, al mismo tiempo que nos piden que dejemos el coche para evitar las colas”.

Otra trabajadora que también se ha puesto en contacto con la redacción de la COPE Canarias, es Yaiza, (nombre ficticio, ya que prefiere permanecer en el anonimato). Esta persona ocupa un puesto de responsabilidad en una de las empresas que trabajan en el Aeropuerto Tenerife Sur y con la gratuidad del trasporte público, decidió apostar por la guagua para desplazarse a diario a su trabajo, ya que además, vive muy cerca del intercambiador. Cansada de esperas, y de guaguas colapsadas, afirma que “parece que lo que quieren es que la gente vuelva a coger el coche”, porque, “el cambio que han hecho no tiene ninguna lógica”. Yaiza no entiende como “en hora punta haya tramos donde solo pasa cada 40 minutos”, ya que “es un sufrimiento, llegas al Intercambiador con la ansiedad de quedarte en tierra por la cola que hay, y llegar tarde a tu trabajo”.

La conclusión es la misma que la de su compañera, y es que “si hay tanta gente que quiere ir a San Isidro, pongan una línea más directa hasta allí, para no colapsar la guagua del aeropuerto”, ya que “en el Cabildo no tienen en cuenta la cantidad de personas que a diario nos desplazamos para trabajar en el Aeropuerto Tenerife Sur, que somos muchos y con horarios diferentes”. Yaiza mantiene que “hablamos de un servicio público que no puede anteponer la rentabilidad a las necesidades del usuario”, y con cierto grado de indignación, afirma que “es una vergüenza que no se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores y de los residentes que necesitan venir al Aeropuerto del sur para tomar sus vuelos”.

el cabildo se compromete a estudiar la situación

Ante este escenario, en COPE Tenerife hemos consultado también la opinión del Cabildo. Su consejera de Movilidad, Eulalia García, ha adquirido el compromiso público de “estudiar el problema para intentar dar una solución a estos trabajadores”, además de reconocer que “desde hace algún tiempo, los sindicatos nos habían trasladado los problemas de comunicación con el aeropuerto de sus trabajadores”.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Entrevista a Eulalia García consejera de Movilidad

La consejera argumenta, que “hay que tener en cuenta que esto como un puzle, una especia de Tetris en el que hay que juntar todas las piezas”, y matiza que no podemos olvidar que “San Isidro en un área por la que circulan hasta 8.000 personas diariamente, y también tenemos que ofrecer allí soluciones a la movilidad”.

Eso sí, reconoce que “es verdad que mucha gente que va a San Isidro coge la línea 10 que es la del aeropuerto”, aunque igualmente, recuerda que “tampoco podemos olvidar a los residentes en las poblaciones donde para la 114, que también tienen derecho a tener una guagua”.