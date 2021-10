Dos muertos hoy por covid en la isla de Tenerife

Dato negativo el que se ha conocido este jueves en referencia a la pandemia. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento en Tenerife de dos personas. Se trata de un hombre y una mujer, ambos de 58 años. Los dos permanecían ingresados en el hospital y en el caso de la mujer padecía patologías previas. El tercer fallecimiento está todavíapendiente de validar.

En la isla tinerfeña se han sumado hoy 36 casos con un total de 46.038 casos acumulados y 329 casos activos epidemiológicamente.

A nivel regional, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata hoy 91 nuevos casos de coronavirus. El total de casos acumulados en Canarias es de 96.364 con 769 activos, de los cuales 17 están ingresados en UCI y 72 permanecen hospitalizados.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 20,18 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 37,04 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Gran Canaria cuenta con 36.784 casos acumulados, 39 más que el día anterior y 294 activos. Lanzarote suma 11 nuevos casos con 7.018 acumulados y 86 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.541 casos acumulados, cinco casos nuevos, y 57 activos. La Palma no suma casos nuevos y cuenta con 1.111 acumulados y dos casos activos; El Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 467 y un activo. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 404 y se mantiene sin casos activos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 2.215.643 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.811 se corresponden al día de ayer.