A Curbelo le "encantaría" fichar a Vidina Espino para la Agrupación Socialista Gomera

El secretario general de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha reconocido que le "encantaría" que la diputada autonómica Vidina Espino se incorporase a la Agrupación Socialista Gomera. "Ojalá", ha manifestado.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Curbelo se ha deshecho en elogios a la que fuera portavoz de Ciudadanos en el Parlamento hasta la semana pasada. "Es una mujer válida para la política, muy activa y lo seguirá siendo en el futuro. ¿A quién no le encantaría que, en el momento que vive la política canaria y la de otras autonomías, haya gente que sea capaz de trabajar y de sumar de una forma sensata, coherente y brillante como lo hace ella?", se ha preguntado.

En todo caso, el también presidente del Cabildo de La Gomera ha subrayado que "su futuro solo lo sabrá ella" y no sabe "cuál es su pensamiento". Por ello, sobre la posibilidad de que ASG pasase a tener cuatro diputados en el Parlamento de Canarias, ha manifestado que "no es razonable" estar hablando de "hipótesis" y de "una diputada que ha tomado una decisión, pero que no ha elegido su futuro político". "Me parece inoportuno", ha recalcado.

El posible fichaje de Vidina Espino sería el segundo efectuado por Curbelo a un miembro de Ciudadanos, tras Teresa Berástegui, que en 2020 abandonó precisamente las labores de asesora de Espino para ser elegida viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias.

Estos movimientos de Curbelo pasarían por un proyecto político regional de cara a las elecciones de 2023. "Me reuní con representantes de la provincia oriental y en próximos días lo haré con representantes de la provincia occidental", en unos movimientos que califica "de lo más normales".

Aunque ha precisado que "son ellos" quienes me van reclamando para poder llegar a ese encuentro, ha señalado que "en política, uno debe buscar la forma de ser cada vez más eficiente para los ciudadanos; si eso se gana dimensionando el proyecto político, me parece normal que se haga".