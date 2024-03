¿Cuántas viviendas vacacionales hay de verdad en Canarias?

El debate sobre cuál debe ser la regulación más adecuada para el alquiler vacacional sigue candente en Canarias. Hablamos de un fenómeno que ha tenido una espectacular expansión en los últimos años, y al que se sitúa en el foco, y se dirigen los dedos acusadores, por la falta de viviendas con un alquiler residencial asequible en Canarias.

Esta semana, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) presentaba un estudio, realizado en colaboración con la Universidad de La Laguna, que dejaba una conclusión principal: la falta de vivienda a precio asequible tiene sobre todo que ver con el número de pisos que permanecen vacíos (un 19,41% del total) y no tanto con los que están en régimen de alquiler vacacional legal (un 4,43%).

Sin embargo, estos datos han sido matizados hoy en Herrera en COPE Tenerife por el director de este estudio, el profesor de Organización de Empresas, Economía Digital y Turismo, Eduardo Parra. Parra ha reconocido que “es obvio que hay apartamentos que no circulan por las plataformas, y que no figuran en ningún registro, que ejercen esta actividad”, pero insiste en que “no sabemos cuántos puede haber en esa situación”. Dicho en otros términos, a ese 4,43% habría que adicionarle estos inmuebles que funcionan de manera ilegal, aunque el profesor universitario reitera que “yo no me atrevo a dar un dato porque no lo tenemos, nos tenemos que ceñir a los datos oficiales que nos constan en los registros, aunque no te digo que no ocurra”.

“Una tienda de campaña no es un alquiler vacacional”

Parra explicó que “nosotros hacemos un seguimiento de la evolución de las ofertas de alquiler vacacional en las plataformas especializadas, y tenemos que remitirnos a esos datos y los registros oficiales”, así que, “no entramos en si hay otras que funcionan fuera de la legalidad”. En ese sentido, insistió en que “haberlas, puede haberlas, pero una tienda de campaña no es un alquiler vacacional”.

El director de estudio sí quiso dejar claro que “la inestabilidad regulatoria que tenemos deja en indefensión a los propietarios” y antes esto “se genera un efecto en la ocupación de las viviendas”. Pero entonces, ¿por dónde pasaría la solución? El experto lo tiene claro: “Las instituciones públicas deben crear más vivienda social, se debe rehabilitar edificios para destinarlos a alquiler asequible, pero sobre todo, incentivar a los propietarios para que pongan las viviendas vacías en alquiler residencial”.

Cuestionado sobre la nueva regulación jurídica que prepara el Gobierno de Canarias, Parra afirmó que una legislación restrictiva “para uno solo de los agentes turísticos no es el camino”, ya que además “cada isla tiene una estructura y un modelo diferente”.