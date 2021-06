Las ONG de Tenerife se quedan con los almacenes vacíos: "Solo nos queda comida para las familias con niños"

El aumento de las peticiones de ayuda alimentaria está dejando a las ONG de Tenerife con los almacenes vacíos. El presidente de SonrisasCanarias, Luis Febles, ha asegurado en COPE que en estos momentosla situación de su organización es crítica por la falta de mercancía. "Apelamos a la solidaridad de la población y de las administraciones, ya que 180 familias pueden quedarse sin nada que llevarse a la boca esta semana. Tenemos la obligación de buscar soluciones de emergencia para que estas personas puedan comer y no se queden en la estacada", ha aseverado.

En esta línea, ha subrayado que los voluntarios de la ONG han decidido poner dinero de su bolsillo para no suspender la entrega de alimentos prevista para los próximos días. "Ahora, iremos al supermercado con nuestras furgonetas. Tenemos que buscarnos la vida con 200 euros para comprar arroz, macarrones, lentejas y garbanzos, puesto que no podemos dejar desasistida a tanta gente en pobreza severa. En cualquier caso, a la vista de la circunstancias, vamos a recortar, priorizando la atención de las familias con niños. Lamentablemente, a los que no tengan menores a cargo no les podremos dar nada", ha lamentado.

"Por favor, no se olviden de mi. Estamos apurados y necesitamos los alimentos ya. ¿Cuándo podemos ir a buscar la comida?", son algunos de los mensajes de WhatsApp que los usuarios de la ONG han enviado a Luis Febles en las últimas horas.

"En 2020 atendimos a 11.750 personas, lo que viene a ser 3.500 familias que tienen enormes dramas humanos a sus espaldas. Hablamos de 400 personas al mes, pero no son números fijos, porque en lo que va de año se han incorporado 70 familias nuevas. Es terrible lo que está pasando", ha concluido.

Las personas que quieran colaborar con Sonrisas Canarias pueden ponerse en contacto con los responsables de la entidad en su página de Facebook o en el teléfono 679585270.