La consejera de Turismo se reafirma en la necesidad de realizar test PCR en origen

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha explicado hoy en La Mañana de COPE Tenerife las líneas maestras de la campaña que el ejecutivo regional ha diseñado para atraer al turismo peninsular este verano, y que contará con un presupuesto “sin precedentes” de 2,5 millones de euros.

Eso sí, la consejera se pronunció sobre la polémica que continúa, sobre la necesidad de realizar pruebas PCR a los turistas que nos visitan: “A día de hoy no hay una estrategia definitiva. A mí me habría gustado que la apertura a vuelos internacionales no se hubiera producido sin tener las ideas claras, porque un posible rebrote nos podría llevar en Canarias a una situación económica muy drástica” apuntó Castilla, para añadir que “de momento no hay una solución definitiva, pero en el Gobierno de Canarias seguimos apostando por esos test en origen, pero esa decisión es nacional y supranacional y entendemos que debe ser comunitaria. Empiezan a haber pronunciamientos en este sentido de lo que hemos defendido desde hace meses, y esperamos que finalmente se imponga, aunque es verdad que no podemos tener un riesgo cero”.

Sobre este particular, la consejera añadió que “no hay un respuesta definitiva pero quiero pensar que lo están analizando. Hay que esperar a ver qué pasa y si es una decisión comunitaria mucho mejor pensando especialmente en nuestros mercados emisores, y luego esto tendrá que imponerse a nivel mundial”

Como decimos, estas palabras han llegado tras la campaña presentada hoy por el Gobierno de Canarias sobre la que afirmó que “entramos en fase de tranquilidad y hay que hacer valer esos 1500 km de costa y nuestros espacios naturales al turista peninsular. Es el momento de estar ahí y de captar algunos nuevos clientes que preferían irse a países exóticos y debemos captar esos turistas repetidores. Hemos hecho un spot, para redes sociales, televisiones y radios, de cara a captar mas segmentos de mercado con un público algo más joven, poniendo toda la carne en al asador con una inversión también de cara a la temporada de invierno”.

El objetivo según explico la consejera, es llegar a un mercado potencial de 3,7 millones de españoles que se sume a los dos millones que ya en 2019 visitaron Canarias.