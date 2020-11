Conmoción en La Matanza tras la explosión de un artefacto explosivo en una vivienda

Los vecinos de La Matanza de Acentejo continúan conmocionados por la explosión que se registró a mediodía de ayer en una vivienda del Camino Andaga.

En el siniestro, que se produjo sobre las 13.00 horas, resultaron heridos tres hombres, uno de ellos sufrió quemaduras de carácter grave en el tórax y la cara, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Canarias.

Otro hombre presentaba quemaduras moderadas en el cuero cabelludo de las que fue atendido en el Centro de Salud de La Victoria.

El tercer afectado, con heridas leves en una mano, recibió asistencia de los servicios de emergencia en el mismo lugar de los hechos.

Distintas fuentes han confirmado a COPE que el artefacto que explosionó se hallaba oculto en una caja de caudales que también tenía un candado. Al parecer, el estallido se registró cuando los tres hombres intentaban abrir este arcón metálico que alguien depositó en la puerta del garaje del inmueble.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y se ha hecho cargo de las investigaciones. Los agentes del Instituto Armado, con miembros de la Policía Judicial, el Grupo de Desactivación de Explosivos y del Servicio Cinológico, han trabajado en las últimas horas sobre el terreno para intentar aclarar lo sucedido.

El primer teniente de alcalde del municipio, Miguel Ángel Pérez Pío, ha reconocido en COPE que todo el pueblo se ha visto sorprendido por este extraño suceso que ha alterado la habitual tranquilidad de la localidad.

"Esto no ha pasado nunca en un municipio como el nuestro. En principio, no hemos podido hablar con los afectados y solo podemos decir que intervino la Policía Local para garantizar que no hubiese problemas al cerrar la vía, facilitando así el trabajo de la Guardia Civil. Desde el punto de vista del Ayuntamiento no podemos hacer mucho más, lo que esperamos es que se averigüe lo antes posible quién ha sido el desalmado que ha hecho esto", ha aseverado el edil.