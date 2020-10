¿Cómo serán las celebraciones navideñas este año?

La pandemia del coronavirus ha modificado todos nuestros hábitos y las celebraciones navideñas de este año estarán condicionadas por la 'nueva normalidad' que nos ha impuesto la crisis sanitaria. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda, ha asegurado en los micrófonos de COPE que estas fiestas tendrán que desarrollarse con restricciones si la situación epidemiológica no mejora.

"Todavía no hemos salido por completo de la primera ola del covid y en breve vamos a tener que enfrentarnos a un panorama muy complicado porque llegará la segunda acompañada de la gripe. No sabemos lo que puede ocurrir de aquí al 31 de diciembre, pero parece claro que si la enfermedad se manifiesta de manera más virulenta habrá que poner en marcha medidas de contención importantes para frenar el avance de los contagios", ha aseverado.

En esta línea, ha señalado que "la población tiene que tener muy presente que vivimos una realidad distinta. No podemos ignorar en ningún caso que esto no ha acabado porque la gente sigue contagiándose y a diario hay ingresos en UVI y muertes".

Así, ha subrayado que "hay que olvidarse de todo lo que sean cabalgatas y encuentros multitudinarios. A nivel particular, habrá que ver la evolución del virus, pero está claro que las reuniones familiares tendrán que restringirse al máximo, con cinco o diez personas en cada casa y punto. Está demostrado que los últimos brotes se están produciendo por incumplimientos de las medidas de protección en los hogares. Debemos mentalizarnos y no cometer más errores de este tipo. Es fundamental que recordemos que no nos contaminamos usando la mascarilla, manteniendo la distancias o limitando nuestros contactos sociales.

Si entendemos que esto no es una broma y cumplimos estrictamente las normas, tendremos un final de año más agradable; en caso contrario, lo pasaremos mal", ha concluido Guillermo de la Barreda.