Coca-Cola apoya la transformación digital del sector hostelero con Google

Aprovechar las nuevas tecnologías y la digitalización para contribuir a la recuperación económica del sector de la hostelería es indispensable para llegar a los consumidores en una época marcada por una crisis sin precedentes. El desarrollo digital del sector hostelero, y su adecuado posicionamiento online, va a ser una tendencia en la que las empresas y los establecimientos deberán trabajar a corto y medio plazo si quieren afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva situación. Así lo mostraba recientemente un estudio sobre las claves de la digitalización en hostelería realizado por la plataforma ConectadHOS, compuesta por Hostelería de España junto a diferentes proveedores del sector, entre ellos Coca-Cola.

Y este es el objetivo del Plan de apoyo a la digitalización para la hostelería que ha presentado Coca-Cola de la mano de Google España. Se trata de un proyecto que busca, sobre todo, apoyar a los pequeños y medianos negocios aprovechando el alcance de Coca-Cola por todo el territorio. Según se extrae de la puesta en marcha de este proyecto, gracias a un buen posicionamiento digital, los hosteleros han logrado incrementar en más de 680% el número de clics a sus webs y han aumentado en más de un 467% de clics en “cómo llegar”. Asimismo, se ha incrementado en más de un 680% las llamadas a sus establecimientos.

“Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector de la hostelería es el de afrontar una digitalización que se hace cada vez más imprescindible. Por esta razón, estamos centrando nuestros esfuerzos en ofrecer herramientas, la formación, e incluso, los contenidos necesarios, para que establecimientos hosteleros puedan llevar a cabo su transformación digital y mejorar su huella digital. El Plan de apoyo a la digitalización de la hostelería que presentamos ahora responde al compromiso que Coca-Cola ha tenido siempre con este sector que, además, constituye un pilar de nuestra actividad”, ha apuntado Cristina García-Delgado, Head of Environment Horeca de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

El Plan de apoyo a la Digitalización de Coca-Cola para la hostelería se centra en tres objetivos. En primer lugar, colaborar a incrementar el tráfico a los establecimientos hosteleros, a través de la mejora de su presencia y posicionamiento en los buscadores, de la mano de Google. En segundo lugar, impulsar sus ventas, ayudándoles a mejorar la comunicación digital de su oferta. Y, en tercer lugar, acompañarlos en la puesta en marcha y optimización de nuevos canales y ocasiones de consumo como el delivery.

APROVECHAR LAS VENTAJAS DEL MUNDO DIGITAL

Los dos primeros ámbitos en los que trabaja el plan de Coca-Cola buscan que los establecimientos puedan adaptarse a un cliente cada vez más digital. El primero se centra en la mejora de la presencia y posicionamiento de los negocios hosteleros en buscadores con el objetivo de incrementar el tráfico hacia sus webs y sus establecimientos. Para ello, Coca-Cola ofrecerá consultoría y apoyo para la actualización y uso de herramientas como Google My Business y ayudará a sus clientes a impulsar y consolidar su presencia online. Al finalizar el proyecto, más de 2.000 establecimientos podrán beneficiarse de esta parte del proyecto.

Estos datos muestran la importancia de abordar la digitalización, que se ha convertido en una de las claves para la recuperación del sector y la creación de nuevas oportunidades. Y es que los usuarios están recurriendo al entorno digital para obtener información sobre los establecimientos. Servicios como “comida para llevar” o “comida a domicilio”, según los datos de Google Trends, registraron crecimientos de un 26% y un 35% respectivamente en 2020 en comparación con el año anterior. Además, los españoles buscaron “cerca de mí” un 300% más en agosto pasado que en abril, lo que muestra el interés por aquellos establecimientos y servicios próximos a los usuarios.

Google ha puesto a disposición de los hosteleros ‘Perfiles de Empresa’, su herramienta para que empresas y organizaciones gestionen su presencia online. Desde febrero de 2020, el número de negocios con información sobre servicios para llevar en su Perfil de empresa ha aumentado en un 54%, mientras que los establecimientos con detalles sobre sus servicios de entrega a domicilio en España se han incrementado en un 128%.

A este respecto, Bárbara Ozores, Head of Industry Beauty & CPG de Google España, ha resaltado que ‘estamos firmemente comprometidos con impulsar la digitalización en el sector de la hostelería, una actividad importante para la economía española y especialmente perjudicada por la crisis pandémica. Desde el año pasado estamos trabajando para apoyar la viabilidad de estos negocios a través de las herramientas digitales, que han demostrado ser imprescindibles para acelerar la recuperación de este sector’.

RECURSOS DIGITALES PARA MEJORAR LA COMUNICACION DE LA OFERTA

El segundo de los ámbitos del plan de apoyo a la digitalización de Coca-Cola tiene que ver con el incremento de las ventas a través de la mejora de la comunicación digital de su oferta.

El consumidor demanda cada vez más este tipo de opciones que le faciliten la identificación de los menús seleccionados, que le permitan ver qué van a pedir. Así, hoy ya casi 1 de cada 2 individuos afirman rotundamente que “les gusta ver la comida en menús digitales o dispositivos digitales cuando la piden”, según confirma Edurne Uranga, Head of Foodservice at The NPD Group. Esta idea se desprende del estudio que la consultora acaba de lanzar Sentiments Study on the Foodservice Reopening.

El objetivo es ayudar a los hosteleros a mejorar su comunicación, hacerla más atractiva, atraer tráfico y, con ello, sentar las bases para hacer que su negocio crezca. Para ello, “Coca-Cola ha creado una biblioteca digital gratuita con más de 10.000 recursos gráficos (fotografías y vídeos) de todo tipo de comida y bebida, ofertas y servicios, que los establecimientos pueden emplear en sus canales de comunicación y en sus puntos de venta para desarrollar materiales como cartas, carteles, etc.”, ha explicado Eva Zaera, Head of e-Customer Engagement en Coca-Cola Europacific Partners Iberia. Este contenido, que se encuentra dentro del Portal de Clientes de Coca-Cola (www.tuportalcocacolaep.com), está disponible para cualquier negocio de hostelería que lo solicite.

Además, como parte de este proceso de apoyo a la digitalización de la hostelería, Coca-Cola ya creó el pasado año la web www.creatucartadigital.es, que permite, en cuatro sencillos pasos, digitalizar la carta para que los clientes, a través de un código QR, puedan consultar los productos ofertados por el establecimiento a través de su teléfono móvil. Según los datos, 11.000 clientes ya han creado su carta digital, con más de 1,2 millones de accesos a ellas.





PROPUESTA PARA EL DELIVERY

En el actual contexto, los hábitos de consumo están cambiando continuamente: el número de compras online se ha llegado a multiplicar hasta por ocho y el modelo Delivery ha experimentado crecimientos de hasta del 60%, contribuyendo a que muchos establecimientos pudieran suavizar la caída de la facturación. De hecho, aquellos países que tienen una mayor penetración de estos servicios se han visto menos afectados en su segmento de hostelería por la crisis producida por la COVID-19. Finalizado el confinamiento, el Delivery ha experimentado crecimientos del 31% e incluso el 40% de los pedidos sustituyen a la cocina en casa.

La situación extraordinaria vivida durante la pandemia ha empujado a muchos consumidores a pedir comida preparada vía delivery por primera vez.

De hecho, 4 de cada 10 consumidores de Foodservice en 2020 se habrían perdido si las opciones digitales no hubieran existido en ese momento, según el estudio de la consultora The NPD Group.

2020 fue el boom del Delivery, canal que finalmente se ha integrado en las rutinas y hábitos de los consumidores españoles. El 55% de los usuarios de este canal en 2020 confirman que lo seguirán utilizando sin duda alguna cuando la pandemia acabe. El Delivery ha duplicado su cuota de mercado, en lo que va de 2021 representa ya el 10,4% de todo lo facturado en Foodservice (acumulado enero-mayo).

“El canal ha llegado para quedarse, tenemos que entenderlo y adaptarnos a estas ocasiones de consumo. Es además incremental para el negocio de Foodservice, 6 de cada 10 consumidores lo utilizan en sustitución de cocinar en casa, por lo que obviarlo sería renunciar a la parte del pastel que más está creciendo y que mayor número de nuevas oportunidades aporta” según Edurne Uranga, Head of Foodservice en The NPD Group.

El Delivery, por tanto, se ha convertido durante el último año en una vía de desarrollo de negocio en crecimiento para el sector hostelero, lo que algunos estudios calculan en un 25% de ingresos extras1. De hecho, el ticket medio se ha incrementado un 3,2% en el último año.

Para ayudar al sector a aprovechar esta actividad, Coca-Cola ha desarrollado, dentro de Bartalent Lab, su portal de formación e inspiración para hosteleros y punto de encuentro e intercambio de experiencias de los profesionales del sector, un espacio específico dedicado a ofrecer claves que contribuyan a que el hostelero pueda poner en marcha y optimizar este servicio para mejorar sus resultados.

El objetivo de este espacio es que el hostelero pueda encontrar información para sacar el máximo partido a esta ocasión de consumo, bien a través de una plataforma propia o de terceros, recomendaciones para diseñar una oferta atractiva que le permita fidelizar a clientes habituales y reclutar nuevos para incrementar sus pedidos y ticket medio; y mejorar la comunicación del servicio y su oferta en las redes sociales y plataformas online.

Además, Bartalent Lab ofrece información sobre tendencias, regulación, noticias de hostelería, contenidos inspiradores compartidos por profesionales del sector, etc.

En definitiva, el objetivo es que los hosteleros puedan disponer de más información para tomar las mejores decisiones de negocio.

