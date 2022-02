Clavijo desea suerte al PP: "Espero que puedan resolver sus problemas"

El secretario general de Coalición Canaria y senador por la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, ha analizado en COPE las palabras que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha dirigido este miércoles en el Congreso al líder del PP, Pablo Casado, garantizándole que no habrá elecciones generales anticipadas por la crisis de los populares y que esos comicios se convocarán cuando corresponda.

"Yo creo que el país no está para elecciones, está para trabajo y para resolver los problemas con sentido común. Desde luego, el presidente Sánchez ahora debe estar centrado en la gestión y no en tacticismos electorales", ha subrayado Clavijo en COPE.

En este sentido, Fernando Clavijo no ha querido pronunciarse sobre la situación que está atravesando el Partido Popular porque asegura que Coalición no realiza habitualmente este tipo de manifestaciones.

"Nunca valoramos las crisis de otros partidos, yo solo les deseo suerte y que puedan resolver sus problemas", ha afirmado.

Por último, el líder de los nacionalistas ha mostrado su malestar por la no inclusión de temas fundamentales para el archipiélago en la Conferencia de Presidentes que se celebra en La Palma este viernes.

"Es un acto de publicidad y propaganda del Gobierno central. No solo es que se haya suspendido la Comisión Bilateral, sino que además nos encontramos con una reunión en la que no se va a hablar de Canarias ni de los asuntos importantes de nuestra tierra. No se va a hablar de los menores acompañados, teniendo aquí a los presidentes autonómicos, no se va a hablar de la transferencia de costas y tampoco de la ejecución de la sentencia de carreteras", ha lamentado.