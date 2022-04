La cesta de la compra se dispara en Canarias: los empresarios dicen que los precios seguirán subiendo

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado los resultados de su observatorio de precios de alimentación que advierten de un incremento medio del 9,4 por ciento en el coste de la cesta de la compra.

El observatorio de precios de OCU recoge la evolución de 156 productos incluyendo productos frescos como frutas, verduras, carnes y pescados, así como alimentación envasada, droguería e higiene e incluyendo tanto productos de marca de fabricante como marcas blancas en 9 cadenas de supermercados de ámbito nacional.

OCU alerta de una subida media del 9,4 por ciento en la cesta de la compra. Un 84 por ciento de los productos (131) ha subido el precio, frente a solo un 16 por ciento (solo 25) que han bajado.

De acuerdo con los datos del estudio, los productos que mas han subido han sido el aceite de oliva suave de marca blanca (53,6 por ciento) y el aceite de girasol de marca blanca (49,3 por ciento), seguido de la botella de lavavajillas (49,1 por ciento) y la margarina (41,5 por ciento). A continuación, con subidas entre un 30 y un 40 por ciento se encuentran algunos productos de pasta, los plátanos de Canarias y el salmón en rodajas.

Por el contrario, entre las escasas bajadas, ninguna llega al -10 por ciento, el solomillo de cerdo es el producto que más baja (-9,4 por ciento), le siguen las cebollas (-8,5 por ciento) y varios productos de droguería e higiene (jabón de manos de marca blanca, dentífrico, maquinillas de afeitar y limpia baños) con bajadas entre el 4,1 por ciento y el -8,4 por ciento.

OCU destaca que la subida media haya sido de un 9,4% en el último año no quiere decir que la subida se haya producido de un modo uniforme en ese periodo. De hecho, en los dos meses y medio que van desde el 20 de diciembre de 2021 al 8 de marzo de 2022, la subida media ha sido de un 5,1%. Es decir, más de la mitad de la subida se debe a lo ocurrido en los últimos meses, lo que da idea de la aceleración que se ha producido en el incremento de los precios y que, casi con toda probabilidad, va a continuar en los próximos meses como consecuencia del traslado a los precios de los productos del incremento de los costes derivados de la energía.

La subida no afecta por igual a todos los productos y categorías. En el caso de los aceites, los de marca blanca son los que más suben. Lo mismo sucede en los productos de despensa. En lácteos y pescados todos los productos suben, mientras que en higiene y droguería son las únicas categorías donde es significativo el número de productos que bajan.

LOS PRECIOS SEGUIRÁN SUBIENDO

El secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, Alfredo Medina, ha reconocido en COPE que los actuales niveles de inflación no se podrán reducir a corto plazo en el archipiélago

"No podemos resignarnos, pero si acostumbrarnos a convivir con estas cifras durante un gran periodo de tiempo. Además, no podemos caer en el simplismo de culpabilizar a la guerra de Ucrania de lo que está sucediendo porque este alza de precios lleva catorce meses. Debemos recordar que en febrero del año pasado comenzó una subida imparable, que no ha cesado y no ha alcanzado aún su pico, ya que el problema del conflicto bélico tiene un impacto directo sobre las fuentes de energía", ha explicado

En esta línea, el responsable de ASODISCAN ha querido subrayar que ahora mismo la economía de las islas no tiene recursos suficientes para hacer frente a esta situación.

"Se da la tormenta perfecta en un momento de clara recuperación y es un tema transversal que afecta a todo el tejido productivo, por eso, la preocupación es máxima", ha concluido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado