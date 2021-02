El martes de Carnaval es uno de esos días, como el de Año Nuevo, que no existe. Es un tránsito duro hacia el miércoles del Entierro de la Sardina. Unas horas en las que la tierra parece ocupar tus ojos y el estómago da vueltas intentando recomponerse. De repente, tienes agujetas. Pero no son del gimnasio, sino de bailar y caminar por las calles de Santa Cruz. Este año, no.

Hay gente en las calles desde temprano, se trabaja en la capital. En algunos centros escolares hasta hay clases. El escenario de este día, convertido en un día cualquiera para este 2021, nos recuerda lo que debió ser y no fue. Los que amamos el Carnaval y lo disfrutamos cada año hemos perdido nuestra mágica semana larga. Esa en la que no queremos que nos molesten con problemas ni tonterías. En la que elegir el disfraz y que los amigos lleguen temprano es lo más importante.

Anhelamos esa diversión. Pero sabemos esperar y comportarnos. La salud, la lucha preventiva contra el coronavirus, marca cualquier agenda de este 2021. Y es el camino más corto para volver a disfrutar en las calles. Ojalá que en 2022. Por eso, observo con sorpresa que la ciudad se va a gastar una millonada en el Carnaval Virtual. Y no lo entiendo. Porque virtual es de mentira y las mentiras no deberían ser tan caras. Bueno, es tan de mentira que las galas se van a emitir después de las fechas correspondientes.

Permítanme que dude de la utilidad de las mismas, de la conveniencia de gastar dinero en subvenciones a grupos que no salen y en que siempre salgan beneficiados los mismos profesionales del entorno artístico del Carnaval cuando el Ayuntamiento quiere poner en marcha alguna iniciativa relacionada con nuestra fiesta grande.

Pero no vean esto como una crítica ácida. Igual es pura frustración. Porque este año no asistí a los ensayos de los amigos murgueros que siempre invitan a Pedro, a Pablo, a Ulises y a un servidor. Porque me quedé sin disfrutar del concurso, enorgullecerme con las rondallas o flipar con el Ritmo y Armonía. Porque no pude vestirme de chacha, con mi lavadora y mi fregadero a cuestas. Ni nadar el lunes como Meca. Ni inventar un nuevo disfraz para los sábados. Ni quejarme del Carnaval de Día.

Por eso, no me vuelvan loco con galas virtuales.Yo quiero unas carnestolendas de verdad. Como en el vídeo de Darío. Que para eso están los vídeos, para el recuerdo. No para sustituir lo que uno vive con pasión.