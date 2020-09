Carina, víctima de los okupas: “Te ves impotente, tengo ansiedad y he empeorado de mi enfermedad"

La “okupación” sigue haciendo estragos en nuestro país. Hoy, en La Mañana de COPE Tenerife, hemos contado la historia de Carina Rodríguez, una tinerfeña que está pasando un verdadero calvario, después de que unos okupas, usurparán su vivienda en Valle San Lorenzo.

Carina, que padece la enfermedad de Crohn, y está convaleciente de una reciente operación, se vio obligada a plantearse vender su casa y trasladarse a casa de sus padres también enfermos, ya que como consecuencia de su enfermedad, tuvo problemas laborales y se vio incapacitada para hacer frente a la hipoteca de la vivienda.

Nuestra protagonista nos explicó que “yo la casa la tenía apalabrada para venderla con un tercero, pero un familiar mío me dijo que tenía unos amigos que querían comprarla. Yo le dije que no, que ya la tenía apalabrada con otra persona y que si no la entregaba al banco”.

Sin embargo, Carina fue traicionada por su familiar: “Unos días después me entero que mi familiar le había dado las llaves a unos amigos suyos y que ya estaban dentro de la vivienda. Fui a hablar con ellos, y les dije que la casa era mía, y me dijeron que mi familiar les dijo que no había problema. Se echaron a llorar, que no tenían dónde ir y yo les dije que no tenia corazón para echarlos, pero les di un mes para que buscaran otra casa, y que por ese mes yo les hacía un contrato de alquiler de 500 euros. La respuesta fue que no me iban a pagar un duro y que no se iban”.

Desesperada Carina tomó medidas: “Los denuncié en la guardia civil, y me llegó denegado del juzgado diciendo que no era delito y ahora los abogados me dicen que hay que esperar, y yo pagando los recibos y sin poder vender la casa, porque el comprador que tenía ya no me la compra porque tiene okupas”.

Las consecuencias a nivel de salud, no se han hecho esperar y Carina nos confiesa que “te ves impotente a todo, la ley no te ampara, todo se retrasa y te ves con las manos atadas. Todo esto me ha creado mucha ansiedad y he empeorado mucho de mi enfermedad con un tratamiento”