Canarias ha importado casi 9 mil toneladas de papa en lo que va de 2020

El archipiélago canario ha importado ya, en lo que va de 2020, casi 9 mil toneladas de papa, fundamentalmente, de Reino Unido, además de otros países como Marruecos, Dinamarca o Israel. La cifra la ha dado este miércoles la jefa de la Dependencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Silvia Solís. En todo caso, ha subrayado que el pico de importación suele producirse "a partir de octubre, coincidiendo con la bajada de la producción local", algo que se ha adelantado por la crisis del coronavirus.

La polémica desatada en los últimos días por el intento de entrada en Tenerife de 432.000 kilos de papa procedente de Israel por parte de la empresa de la que es gerente la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado, sigue coleando. No obstante, la Subdelegación ha ratificado lo señalado el martes por la organización agrícola, que el rechazo de la mercancía se produjo por los altos niveles de tierra que presentaba, que incumplía la Orden de 12 de marzo de 1987, que busca proteger la agricultura y la biodiversidad de las islas. "La papa es un producto sensible", ya que una entrada incontrolada de tierra podría provocar plagas en las islas, ha recordado la funcionaria.

Solís ha explicado que las papas se devolvieron a Israel el pasado miércoles, 8 de abril, algo que evitó que se tuvieran que destruirse en Tenerife. "Hubiéramos tenido que llevarlas al PIRS después de hacerles un análisis, algo que era muy complejo", ha señalado en los micrófonos de COPE Canarias.

"Nos pusimos en contacto con el Ministerio de Agricultura, y este le envió una carta a las autoridades fitosanitarias de Israel advirtiéndoles de las peculiaridades de Canarias y de que no podían seguir enviando papas en estas condiciones", ha explicado Silvia Solís.

ÁNGELA DELGADO PONE SU CARGO A DISPOSICIÓN DE ASAGA

La presidenta de Asaga ha afirmado que, "cuando mi Junta Directiva lo considere", dejará la presidencia de la organización, especificando que siempre ha puesto su cargo sobre la mesa. En la tertulia semanal del sector primario en La Mañana en Canarias, Ángela Delgado ha asegurado de que hay "una campaña contra Asaga y contra mi persona", añadiendo que "nunca he cuestionado los controles fitosanitarios" y que las papas de Israel no pudieron entrar en el mercado de las islas porque excedían la cantidad de tierra permitida, que es un tercio de la superficie de los tubérculos.

Por su parte, el vicepresidente de PALCA —la plataforma que ha denunciado la importación de las papas por parte de la empresa de Delgado—, Jesús Corvo, ha señalado que "aquí Asaga no pinta nada, eso es una cuestión de Ángela Delgado y de su empresa". En la misma línea ha ido el presidente de Asaja Las Palmas, Roberto Goiriz, precisando que "Asaga no tiene nada que ver". Sin embargo, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Tenerife, Mario Escuela, ha considerado que "hay una guerra de intereses empresariales muy fuerte" y que la importación de papas foráneas como las que realiza Delgado "dan beneficios que redundan en los agricultores" de las islas.

