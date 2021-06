Beatriz asegura a Tomás Gimeno que no tomará acciones legales si regresa con las niñas

Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, desaparecidas desde el 27 de abril, ha pedido a su expareja, Tomás Gimeno, que regrese con ellas sanas y salva, prometiéndole que no tomará acciones legales.

Así lo explicado el presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la familia, Joaquín Amills, en una entrevista este lunes en Espejo Público (Antena 3). Amills ha hecho referencia al contenido de una carta difundida en la que se comprometen a poner todas las facilidades para la vuelta de Tomás a Tenerife con sus dos hijas.

"Se trata de intentar una intermediación y mandar el mensaje a Tomás de que todo tiene solución, porque estamos a tiempo de hacerlo fácilmente", ha manifestado el portavoz. "Nos ponemos en su lugar, van pasando los días y crecen los miedos... queremos que se dirija a nosotros", ha insistido.

Por eso, Joaquín Amills ha subrayado el "compromiso firme de que Beatriz no va a tomar ninguna acción legal contra él". "No nos cabe la menor duda de que están bien cuidadas, y si regresa va a ser un ejemplo para muchísimos padres y madres que han hecho lo mismo de que no es el camino", ha añadido.

La familia maneja la hipótesis de que Tomás haya huido a Sudamérica con Anna y Olivia, por lo que Amills ha aparecido en varios programas de televisión del continente, al igual que en Miami y Orlando, con la esperanza de que el mensaje le llegue de la forma más rápida posible.