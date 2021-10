Aumenta la producción de lava y el Pevolca recomienda no salir de casa

- El director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ha informado este domingo de que ha aumentado la producción de lava en el nuevo volcán de La Palma, y ha recomendado a los ciudadanos de cinco municipios que no salgan a la calle.



En cuanto al aumento de la lava del volcán que entró en erupción el pasado 19 de septiembre, Miguel Ángel Morcuende ha manifestado que lo hace con mucha fluidez y alimenta principalmente a las zonas de coladas identificadas como 3 y 9, que son las mejor alimentadas.



En cuanto a la calidad del aire ha declarado que no se ha superado el umbral de los niveles de dióxido de azufre, y ha reconocido que en las últimas 20 horas se ha producido un "problema claro" con las partículas en suspensión, que se nota sobre todo en los municipios de Valle de Aridane, que son Los Llanos, El Paso y Tazacorte, así como en Puntagorde y Tijarafe.



Ha señalado que mientras se mantenga el viento de componente sur y suroeste habrá que utilizar mascarilla FFP2 en la calle, ha comentado el director técnico del Pevolca, quien ha apuntado que "lo mejor es quedarse en casa" en esos cinco municipios, para también pedir que las personas "particularmente sensible" usen gafas si salen.



En cuanto a la sismicidad, Miguel Ángel Morcuende y la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, han indicado que hay un descenso al menos aparente, tanto en el número de sismos como en su magnitud, y la mayor parte se producen en zonas intermedias.



El director técnico del Pevolva se ha referido asimismo a los daños, y, según los datos del sistema de satélites Copernicus, hay 2.562 edificaciones-construcciones destrudas, y 246 en riesgo, lo que conforma que haya 2.708 edificaciones-construcciones afectadas.



Además, han sufrido daños casi 280 hectáreas de cultivos, de las que 58,76 so de viñedo, 23,82 de aguacates y el resto de plataneras, y acerca del número de personas albergadas ha dicho que hay 393 en un hotel de Fuencaliente y 70 en uno de Los Llanos de Aridane, y 43 con dependencia están en centros sociosanitarios de la isla.



La tasa de emisión de azufre sigue en descenso en el penacho del volcán, pero se mantiene elevado, ha subrayado Miguel Ángel Morcuende, quien ha manifestado que tanto hoy, como sobre todo mañana, el viento del sur y suroeste podría perjudicar a la operatividad en el aeropuerto de La Palma.



La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, ha explicado que se ha observado un aumento de la tasa de lava en el noroeste del cono principal, y las coladas 1 y 3 han alcanzado a la 9 pero casi no se han producido avances.



María José Blanco ha indicado que la columna eruptiva llega hasta los 4.500 metros de altitud y las condiciones meteorológicas podrían afectar a la operatividad del aeropuerto, mientras que respecto de la sismicidad ha indicado que en las últimas 24 horas se ha producido una disminución tanto del número de sismos como de su magnitud.