Atención Primaria, al límite por el coronavirus: "Se ha perdido el miedo al contagio"

La nueva ola de contagios por covid en Tenerife, más intensa que las anteriores, está repercutiendo especialmente en red de Atención Primaria, ya que la inmensa mayoría de los nuevos casos no ingresan en el hospital por la edad y por la cobertura vacunal.

La portavoz de la Plataforma de Médicos de Atención Primaria de Tenerife, Ana Joyanes, advierte de que la situación es muy grave: "Lo vivimos con angustia, tenemos una sobrecarga excepcional y estamos muy preocupados por lo que está por venir". En declaraciones a COPE Canarias, insiste en que los centros de salud de la isla están "desbordados y llegando al límite", al tener que realizar el seguimiento a los contagios, a sus contactos estrechos y a todos los pacientes que padecen otras patologías.

Tenerife sufre un nuevo repunte de contagios tras el fin de semana Crece también la presión asistencial y todas las islas de la provincia cuentan con algún contagiado hospitalizado Santa Cruz de Tenerife 12 jul 2021 - 16:16

Joyanes ha lamentado que haya personas que "se niegan a dar sus datos y otros que, mientras esperan por el resultado de la prueba, piensan que pueden ir a la playa o al supermercado". A su juicio, se ha "perdido miedo al contagio": "Una vez que se levantó el estado de alarma y dejó de ser obligatoria la mascarilla al aire libre, parece como que ya no existiera nada".

Para la médica, se está produciendo "una falsa sensación de seguridad por los vacunados o por la gente que ya ha pasado el virus", pensando que "no va a pasar nada, pero no es así; es cierto que no vamos a tener una infección grave, pero sí hay riesgo y, si no mantenemos las medidas, podemos tener un brote mayor".

La portavoz de los médicos de Atención Primaria de Tenerife ha recordado que, "como cualquier vacuna, la formación de anticuerpos no llega al cien por cien, aunque sea muy alta, y también depende del tiempo que haya transcurrido, sobre todo, tras la segunda dosis". Además, "también podemos tener un contagio sin que nos demos cuenta por nuestra cobertura vacunal, pero podemos transmitir el virus, por lo que supone un doble peligro".