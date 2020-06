Amós García: “Vamos bien hacia la fase 3 pero todo depende de la actitud de la ciudadanía”

Durante el día de ayer, no hubo ningún fallecimiento por coronavirus en España. Un dato que se llevaba esperando mucho tiempo y que es claramente positivo de cara a la gestión de la pandemia. Es por ello por lo que el Jefe de Epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García, se mostró aliviado en nuestros micrófonos de La Mañana en COPE Tenerife, y expresó que es un punto de inflexión.

“El escenario más detectable de esta enfermedad que es el de los muertos, parece que por fin está siendo coherente con la reducción importante en el número de casos en el conjunto de las Comunidades” declaró.

Amós García también cree que en Canarias la población ha respondido de manera ejemplar con un ejercicio de responsabilidad y solidaridad con los más vulnerables. De esta manera, “la preparación para la fase 3 va a estar fundamentalmente en el marco de la ciudadanía”, planteó. Ahora que estamos “tocando con la punta de los dedos” el regreso a la normalidad que, como afirma el experto, no será la misma, hay que seguir haciendo uso de ese ejercicio de responsabilidad, lo que se traduce en hacer caso a las recomendaciones que se hacen desde el ámbito sanitario. “A pesar de algunas imágenes que se han visto, vamos muy bien, pero tenemos que recordar que seguimos en pandemia”, considera.

Estos últimos días se han detectado 70 casos sospechosos de tener el virus gracias al rastreo que se está haciendo. Ante esta situación, el epidemiólogo interpreta que “nuestro sistema sanitario tiene músculo” y es capaz de intervenir inmediatamente para aislar a todos los que han estado en contacto con esas personas. “Estamos respondiendo de manera rápida y potente a lo que se nos pide en esta situación”, añadió.

Un caso que Amós García relaciona con las buenas capacidades del Servicio Canario de la Salud es el de un hombre que viajó de Madrid a Lanzarote y que se supo que era positivo cuando ya estaba en el avión. Así explicó cómo se actúa en esta situación: “Nos llaman desde la comunidad autónoma donde se ha detectado el resultado y nos comunican que hay un positivo que responde a este nombre. Automáticamente se le busca y como no está localizable se empieza a sospechar que ha venido en avión. Se comprueba, se constata y se actúa”.

Según él, esto demuestra que la comunicación entre Comunidades Autónomas está funcionando muy bien y le resulta “imposible” el escenario de pasar por alto la necesidad de comunicar este tipo de situaciones. Cabe destacar que quienes volaban junto a esta persona se encuentran en cuarentena en Lanzarote.

En el aspecto de los viajes, el Jefe de Epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias asegura que no basta con que se lleve el control de la temperatura cuando los viajeros llegan. “Se debe hacer con anterioridad en el aeropuerto de partida. es una medida bastante razonable y debe ser planteada desde el ámbito del poder central” recalcó.

Asimismo, no tiene claro que Aena deba acceder a los datos de los viajeros porque son personales y confidenciales. Bajo su criterio, lo fundamental es que lo sepan los sanitarios y actúen en consecuencia. Además, recuerda que la posibilidad de crear y utilizar aplicaciones móviles para llevar un control es un proyecto bastante real, ya se están teniendo reuniones entre profesionales al respecto. “No creo que sea algo que tarde mucho en estar disponible. En principio sería algo voluntario, pero veremos cómo queda la herramienta”, apuntó.

LA PROPUESTA DE LA U.D. LAS PALMAS



Por otro lado, Miguel Ángel Ramírez ha manifestado su intención de llevar público al estadio de Gran Canaria y Amós García no está de acuerdo. Entiende que es un deseo lógico que tienen los aficionados y la directiva de la UD Las Palmas, porque ver los partidos en directo hace más “estimulantes” los eventos deportivos. Pero recuerda que estamos en pandemia y en esta situación, “experimentos los justos”. Desde su punto de vista, aunque en la fase 3 sean las Comunidades Autónomas las que tenga el control deben abogar por la salud de sus ciudadanos.

Por último, el experto señaló que se deben poner “entre paréntesis” las noticias que sugieren que el virus se está debilitando. A su juicio, es un dato que puede resultar interesante pero que no se ha publicado de manera correcta. “Hasta que estos estudios no aparezcan publicados siguiendo una ortodoxia científica, en una revista de cierto impacto, conviene verlas con cierta distancia todo eso hay que demostrarlo”, destacó.