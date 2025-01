La alerta de un experto canario ante los bajos niveles de vacunación: “Estamos banalizando la gripe, y la gripe mata”

Canarias ha llegado en este final del mes de enero al pico de infecciones por virus respiratorios, una situación que se está dejando sentir en los servicios de Urgencias de los hospitales de tercer nivel, pero también en los centros de salud. El problema crónico y estructural que se vive en centros hospitalarios, como el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, y muy especialmente el Hospital Universitario de Canarias, se ve agravado estos días por la llegada de pacientes, que un gran porcentaje son de avanzada edad y en muchos casos pluripatológicos.

Unas patologías previas que se agravan con este tipo de virus respiratorios, que especialmente en este sector de la población, causan miles de muertes al año. Desde la Consejería de Sanidad se ha llevado a cabo una estrategia de comunicación importante para concienciar a la población de la necesidad de vacunarse, con una campaña que sigue en vigor, y que todavía permite, a los que no lo hayan hecho ya vacunarse frente a la gripe y el Covid-19.

no asimilar la gripe a un simple catarro

Sin embargo, los resultados parece que distan notablemente de lo deseable. En la calle rige una especie de statu quo popular, en el que, coloquialmente, se asimila la gripe, a un catarro o resfriado leve, y esa conciencia popular, puede estar aumentando las cifras de ingresos hospitalarios. Pero la pregunta fundamental es: ¿Nos estamos vacunando los canarios frente a la gripe y la Covid-19?

Los datos indican un cansancio en la población frente a la Covid-19, que condicionó nuestras vidas durante más de 3 años. De hecho, según los últimos datos, la vacunación cayó en un 11,5% en el último año frente a este virus que trajo consigo una pandemia mundial. En términos absolutos, se han vacunado aproximadamente la mitad de canarios frente a la Covid-19 (101.194) que frente a la gripe (210.826).

"la gripe mata"

Con este escenario de fondo, hoy Luis Ortigosa, ha sido muy claro en Herrera en COPE Tenerife: “Estamos banalizando la gripe, y la gripe mata”. Este experto forma parte de la Asociación Española de Vacunología, es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y miembro del Grupo Técnico de Vacunas de Canarias que asesora al gobierno regional.

Ortigosa cree que “hemos bajado la guardia con respecto a la gripe, porque lo confundimos con un catarro banal”, hasta el punto de que “las cifras de vacunación no superan el 50% en los profesionales, y en cuanto a la ciudadanía, no superan el 60% en adultos y 30% en niños”. El experto insiste en que la gripe mata todos los años, “entre 2.500 y 3.000 personas en España”, aunque “prácticamente son personas mayores y vulnerables, que, como consecuencia de su debilidad, no pueden hacer frente a una infección que deriva en neumonía”.

En cifras 3.000Personas que mueren en España cada año por gripe

Vacunación contra la gripe

En personas sanas, Ortigosa reitera que la gripe produce “un importante quebrantamiento de salud, con 5 o 6 días de baja laboral, fiebre y mucho malestar”, que es fácilmente evitable con una simple vacuna.

Por último, quiso insistir en que “la campaña de vacunación terminará el 30 de marzo, y deberíamos llegar a cotas del 75 % de vacunación, por lo que estamos muy lejos de ese objetivo”.