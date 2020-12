Alex García: “Me siento muy afortunado porque estoy encontrando lo que quiero hacer en mi carrera”

“Incendios mas allá del teatro” es un cortometraje que este año esta preseleccionado para los premios Goya, y que tiene como máximos responsables del proyecto a dos tinerfeños: el exitoso actor Alex García y su inseparable amigo Bernardo Rodríguez. El protagonista de películas taquilleras como “Si yo Fuera rico” o “Hasta que la boda nos separe” se unió a su compañero de fatigas en el desaparecido Canal 7 del Atlántico para producir y dirigir este corto, en el que intentan ofrecer su particular making off de una función teatral, “Incendios” de , que ha calado hondo al actor tinerfeño, y en la que ha compartido tablas con una de las grandes damas del teatro en España, Nuria Espert.

Los dos protagonistas han compartido sus sensaciones al respecto de esta nominación en La Mañana de COPE Tenerife, esperando que el próximo 11 de enero, haya una buena noticia para la cultura en nuestra isla.

Bernardo Rodríguez nos cuenta que “estoy muy contento por muchos motivos, sobre todo por la mano de quien voy, al que conozco de hace mucho tiempo. Hemos disfrutado mucho y nuestra familia también. Yo me conformo con estar nominado, pero si ganamos sería un fiestón”.

Audio

Alex García por su parte, explicó que “el concepto es que cuando estás en esta profesión durante tiempo, hay proyectos que son muy especiales, y queremos compartirlo con la gente, para que entiendan porque estamos tan locos por esta profesión. Nos llegó este proyecto que tiene todos esos ingredientes, y hubo un día que después de hacer la función en Tenerife, en el Teatro Guimerá, decidimos ir a Valencia donde proseguíamos con la obra y contarle a la gente como lo hacíamos”

El actor tinerfeño reconoció que trabajar con Nuria Espert “fue sorprendentemente muy normal, es una gran erudita sobre el escenario, te ayuda, te pregunta y normaliza la profesión dignificándola en cada día de ensayo dando una enorme lección de humildad. Fue una gozada trabajar con ella y con todo el reparto”.

Sobre el momento actual de su carrera, tras el éxito en taquilla de “Hasta que la boda nos separe” y “Si yo fuera rico”, añadió que “llevan muchos años diciéndome que estoy en el momento más álgido de mi carrera. No sé si es por las decisiones que tomo, pero siento que este año estoy encontrando lo que quiero hacer en mi carrera y me siento súper afortunado. En nuestra profesión constantemente se te abren puertas, y no dejo de valorar cada paso que doy, pero esto de contar esta historia con un amigo tan talentoso como Berna es maravilloso”.

Sobre la posibilidad de ganar el Goya, ambos protagonistas explicaron que “el proceso es muy aleatorio, ya hemos pasado una preselección de un jurado, y la candidatura nuestra es ya en sí un premio. Hemos pasado la primera criba que es la mas difícil, quedando 10 cortometrajes. Ahora es una lotería porque depende de que nos vean los académicos, y lleguemos a su corazón y del ruido que hagamos”.

La solución: el próximo 11 de enero.