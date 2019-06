El pacto de las izquierdas y los desequilibrios insulares

Tiempo de lectura: 2



Estamos viviendo unos días decisivos de cara a la conformación del próximo gobierno de canarias, y esto cada vez se parece más a un culebrón, o una de esas series de suspense de Netflix que últimamente están tan de moda. Hoy, a escondidas, en algún lugar de nuestra capital, se reúnen los cuatro líderes de las fuerzas de la izquierda, léase Angel Víctor Torres, Noemí Santana, Román Rodríguez y Casimiro Curbelo para dar forma al más que probable pacto de fuerzas progresistas, al que yo, ya lo saben, me niego a llamar “pacto de progreso”.

Pero por el otro lado del cuadro, hemos tenido reunidos desde muy pronto, las 8 de la mañana, a las sesudas cabezas pensantes de coalición canaria, que buscan un contraataque para intentar parar el desastre que se les avecina. La cuestión es muy clara, con Fernando Clavijo de por medio, no hay acuerdo posible, si Ciudadanos se mantiene en sus trece de no pactar con imputados, así que o Rosa Dávila toma el testigo o la vía va a quedar clara y meridianamente abierta para el pacto de las izquierdas.

Y voy a decir una cosa claramente, aunque algunos les resulte demodé e impopular. Si finalmente hay un pacto de fuerzas progresistas (que no de progreso) encabezado por Angel Víctor Torres y Román Rodríguez la isla de Gran Canaria se puede ver muy favorecida en los próximos años en detrimento de Tenerife. Sí, señores alguien tenía que decirlo, los contrapesos insulares siguen siendo muy importantes en nuestra comunidad, y no creo que honestamente nuestra isla se viera especialmente beneficiada.

Gente, de dentro, que sabe mucho del tema, me dice que en los años en los que el médico grancanario Román Rodríguez tuvo cuotas de poder como presidente o no , el desnivel inversor a favor de Gran canaria potenciando el Hospital Doctor Negrín en detrimento del HUC y del Hospital la Candelaria fue indignante. Es más, me apuntan que muchos de los problemas actuales del HUC derivan de esa etapa de Román como presidente.

Reitero, que nadie me tache de estar resucitando pleitos insulares porque no es el caso. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, y hay que contarlas cuando hay que contarlas.

Yo desde luego, cualquier gobierno en el que Podemos este de por medio, no me parece en ningún caso un gobierno de progreso, sino todo lo contrario. Pero más allá de eso, mucho cuidado con los equilibrios insulares, que Tenerife necesita soluciones urgentes a problemas de movilidad, carreteras y sanidad, y el próximo gobierno debe ser equitativo en este asunto.