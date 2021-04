Libros, la lengua española, y el léxico canario

Miren hoy 23 de abril, día de San Jorge, celebramos tradicionalmente el día del libro, y además la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, celebra el día mundial del idioma español. En ambos casos, se ha elegido la fecha, porque tal día como hoy, en 1616, falleció uno de los escritores más insignes , de los muchos que ha dado la literatura española, como fue Don Miguel de Cervantes y Saavedra.

Sin lugar a dudas es una buena fecha para reflexionar sobre el estado actual de una lengua, que gracias a 437 millones de personas en todo el mundo, en es el segundo idioma más hablado en nuestro planeta después del chino. Es un buen momento para preguntarse por ejemplo, por qué algunos protagonistas de la esfera política maltratan tanto nuestro idioma, o porque algunos jóvenes ignorantes, insisten en no aprenderla y utilizarla de forma incorrecta.

Pero en nuestro caso, porque no, también es un día para reivindicar de manera orgullosa, que el dialecto canario debe formar parte de un todo, que es el idioma español, como muy bien decía en este programa hace algunos días, el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández.





Sí amigos, no debemos avergonzarnos ni de hablar con nuestro particular y genuino seseo, ni de utilizar el ustedes en vez del vosotros, ni de que la guagua sea guagua y no autocar. No podemos avergonzarnos, de que las chanclas sean cholas, ni de que las palomitas sean cotufas porque eso también es el idioma español, y es el español de Canarias.

Por el contrario, lo que sí, debe preocuparnos es que que los jóvenes canarios entre el movil y la tablet, no encuentren un ratito para hojear las páginas de un libro, para sentir su tacto y olor. Nos debe preocupar , que esos jóvenes no hayan leído la Mararía de Rafael de Arozarena o no conozcan las poesías de Elsa López o la obra del tinerfeño Agustín Espinosa.

Esa es una cuestión que está en el debe del sistema educativo de Canarias y en el de muchos padres también, porque como escribió Ciceron Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma.