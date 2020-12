El Hierro no tendrá una Bajada de la Virgen “habitual” en 2021, pero se cumplirá el voto

La LXX Bajada de la Virgen de los Reyes, prevista para el 3 de julio de 2021, “no podrá realizarse en el modo habitual”. Así lo han anunciado este martes de manera conjunta la Diócesis de Tenerife, el Cabildo de El Hierro y los tres ayuntamientos de la isla.

En una rueda de prensa celebrada en Valverde, las instituciones justifican su decisión en la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, aludiendo a que “los preparativos que a distintos niveles requiere un acontecimiento de estas características, en sus dimensiones religiosas, culturales, festivas, etc. no pueden razonablemente desarrollarse en estos momentos, sin los cuales no es posible garantizar un desarrollo adecuado de un acto que supone una importante concentración humana a lo largo de toda una jornada”.

El voto de 1741 establece que la Virgen baje cada cuatro años a Valverde "haya o no urgente necesidad"

Por eso, la imagen de la Virgen de los Reyes no realizará su trayecto cuatrienal como es costumbre, arropada por miles de fieles desde el Santuario de la Dehesa hasta la Villa de Valverde. No obstante, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha asegurado que se cumplirá el voto realizado por los herreños en 1741, el de llevar a su patrona hasta la capital de la isla “haya o no urgente necesidad”.

En todo caso, esto se realizará “si las circunstancias sanitarias lo permitieran”, de modo que pueda hacerse en las fechas previstas, a partir del primer sábado de julio, “siempre con las debidas garantías, en una manera inédita y sin concentración de personas”.

“De este modo, se podrá seguir haciendo realidad que los herreños, en tiempos de prosperidad y de calamidad, vuelven su mirada y corazón a la patrona para dirigirse a ella, como canta una loa a la Virgen: «eres agua del sediento, eres pan para el hambriento, consuelo de los enfermos, alivio del sufrimiento»”, afirma el Obispado. Bernardo Álvarez ha añadido que se podrá celebrar el Novenario en la Parroquia de la Concepción, con las limitaciones fijadas en ese momento.

Audio

Por ello, el 1 de enero de 2021 se izará en la fachada de los templos y de las administraciones la bandera de la Virgen, como es habitual en Año de Bajada, “ciertamente y dolorosamente muy distinto del que todos conocemos, como distinta es ahora, en muchos aspectos, la vida en la isla”.

El Obispado encomienda a El Hierro y a su población, junto a todos los devotos, “a la Madre Amada de los Reyes, en esta singular hora de nuestra historia, con la plegaria a la Virgen María: «¡Danos, en fin, esperanza, para esta vida y la venidera; porque eres la Virgen viva, la Reina de los ángeles, que quiso morar en una cueva de nuestra isla, y nos estas esperando para sentarnos con Dios Padre, junto a Ti y todos los santos en la ‘gran tafeña’ eterna del cielo»”.