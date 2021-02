"Contagia solidaridad para acabar con el hambre", la campaña de Manos Unidas este 2021

La Iglesia celebra este domingo la Jornada Nacional de Manos Unidas y la 62ª campaña de lucha contra el hambre. Como recuerda el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, la ONG "nos invita a tomar conciencia del grave problema de la pobreza y miseria en que viven millones de personas en todo el mundo. Al mismo tiempo, nos pide ayuda económica para realizar, en los países más empobrecidos, proyectos de promoción humana en orden al desarrollo integral de los más necesitados".

Las colectas de este fin de semana en los templos van destinadas a contribuir a estos proyectos, en esta ocasión, bajo el lema Contagia solidaridad para acabar contra el hambre. La presidenta delegada de Manos Unidas en la Diócesis Nivariense, Luz María López, explica en los micrófonos de El Espejo cómo este año se ha querido "dar un giro a ese término, tan asociado ahora al coronavirus, y evidenciar que también nos podemos contagiar de cosas positivas, entre elllas, la solidaridad, uno de los pilares para cambiar el mundo".

La Diócesis de Tenerife colabora este año con tres proyectos en África: uno para fomentar la capacitación de las mujeres y que puedan ayudar al sostenimiento de la familia, otro para mejorar la maternidad en una clínica y evitar las altas tasas de mortalidad de niños y madres, y otro para promover el acceso a la educación secundaria en zonas donde no hay colegios para seguir estudiando los siguientes niveles.

Ante quienes cuestionan por qué se tiene que ser solidario con otros países viendo los problemas de Canarias, Luz María López es clara: "La situación de aquí me encoge el corazón, pero no puedo dejar de pensar que el bien común debe abarcar a todos, a nuestros hermanos de fuera, que quizás son los más desfavorecidos. No tienen agua para lavarse la mano, no tienen casa, no tienen Cáritas...".

La presidenta delegada de Manos Unidas recuerda, además, que la ONG "no manda a personas a trabajar a los lugares donde se desarrollan los proyectos, sino que son ellos los que ven sus necesidades y se dirigen a nosotros para solicitar ayuda. Se trata de la contraparte. Amamos su cultura y respetamos su cultura, por lo que dejamos que sean ellos mismos quienes se desarrollen, y tengan su derecho a ser autónomos e independientes".

Toda la información de la campaña contra el hambre 2021 está en la página web de Manos Unidas.