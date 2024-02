Colas para visitar a la Siervita: "Venir aquí es un refugio, me da tranquilidad"

Cientos de personas hacen cola este jueves para visitar el cuerpo incorrupto de sor María de Jesús, la Siervita, en el convento de monjas dominicas de La Laguna, una oportunidad que solo se da cada 15 de febrero y el domingo posterior, coincidiendo con el aniversario de su muerte.

Sor María de Jesús de León y Delgado nació en 1643 en El Sauzal. Tras diversos avatares personales, recaló en La Laguna, donde ingresó en el monasterio de Santa Catalina de Siena. Tras muchos años de estancia en el convento, falleció el 15 de febrero de 1731. El estado de su cuerpo, considerado incorrupto, ha sido tomado como hipotético signo de santidad.

Fieles de toda Canarias se acercan este día al monasterio de la plaza del Adelantado para rezar ante el cuerpo de la Siervita: "Soy de Fuerteventura y llevo 11 años viniendo, porque mi promesa es venir cada año; mi fe no hay quien me la quite", comenta una devota a COPE Tenerife.

Desde La Palma, otro fiel dice que lo hace tras la erupción volcánica de 2021: "Estamos aquí para ver lo que pasa. Nuestros sentimientos están aquí y en la mente de Dios". También otra palmera recuerda que visita a la Siervita desde su época de estudiante en La Laguna: "Sentí una conexión con ella y la fe mueve montañas".





Desde el barrio lagunero de Las Mercedes, una catequista y visitadora de enfermos subraya que "venir aquí es un refugio, me da tranquilidad y armonía". "A mí me ayuda y me hace sentir bien, simplemente entrando a verla; pido por la familia y que haya salud, que es lo más importante".

Un vecino de Guía de Isora, en el sur de Tenerife, está "seguro de que intercede por todos nosotros", y viene a orar "por las familias, por la Santa Madre Iglesia y por la paz". Y desde Las Palmas de Gran Canaria, una señora que lleva viniendo desde hace unos 65 años, cuando nació su hija, pide que le dé "mucha salud, porque tengo poca ahora mismo".

Cuándo visitar a la Siervita

Las visitas a la Siervita se pueden realizar, tanto el día 15, como el día 18, de 6:00 a 20:00 horas,

Este jueves 15, a las 17:00 h, tiene lugar la tradicional ofrenda floral de los ayuntamientos de La Laguna y El Sauzal.

El domingo 18 de febrero se abrirá nuevamente las puertas de la iglesia a las 6:00 h. Ese día habrá dos eucaristías en la iglesia del convento. La primera, a las 12 del mediodía, y la segunda, a las 17:00 horas, con el pueblo de El Sauzal.