Tomy López: “Nos quedamos con la miel en los labios”

Tras un duro fin de semana, el Cisneros Alter se ha quedado a las puertas al ascenso a la máxima categoría. Los locales no han podido superar las semifinales de la fase de ascenso a la Superliga Masculina de Voleibol, tras ceder ante un fuerte Club Voleibol Valencia, el sábado 10 de abril. Los valencianos no les puso nada fácil la victoria a los canarios, lo que hizo que los blanquiazules perdieran por 3-2 en el marcador.

No obstante, los tinerfeños se repusieron de la decepción de quedarse sin el ascenso y recurrieron a su orgullo competitivo para conseguir el bronce del torneo contra el Extremadura Grupo Laura Otero, por un 3-1 en la final de consolación. De esta forma, cierran una temporada que, a pesar de todos los contratiempos, para su presidente Tomy López ha sido “exitosa”.

¿Cómo describiría este curso 2020/2021?

Es una temporada que, a priori, aunque los objetivos que nos marcamos eran muy exigentes, desde el principio ya comentábamos que, si no se conseguía, tampoco iba a ser un fracaso. Hemos estado a segundos de meternos en al final y, si hubiera Superliga 1, en la primera campaña, que tenemos un equipo como para intentarlo... Pues ha sido todo un éxito.

¿Cuál es el sentir general del equipo tras la derrota contra el Valencia y la consecuente pérdida del ascenso?

El sentir del equipo es mucha tristeza porque al final nos quedamos con la miel en los labios. Realmente, el conseguir ascender es un objetivo muy complicado. Los seis equipos que llegan a fase de ascenso son clubes muy duros.

Fíjate que el Arona iba de favorito con una primera fase impecable e intratable, con un equipazo, pero no consiguieron ganar ningún partido en el play off. El Tarragona, a priori, es un equipo superior a nosotros y que ha militado en Superliga hace 2 años con una plantilla altísima. Aun así, les ganamos 3-0 sin paliativos.

Pero es lo que te digo: equipos que, a priori, van de favoritos o que tienen plantillas muy completas, cuando entran a una fase así, puede pasar de todo. Ahora, lo cierto es que, aunque creíamos en nosotros, se nos queda ese mal sabor de boca. Cuando pasen unos días y miremos las cosas con más calma, pues nos daremos cuenta de todo lo que hemos conseguido.

Por ejemplo, con una plantilla totalmente nueva, hemos conseguido acoplarles en tan solo 6 u 8 meses que nos ha durado todo esto.

Y de todos esos clubes, ¿cuál ha sido el rival más duro para el Cisneros?

En la fase, nosotros no competimos contra el Arona, pero para mí era el mejor equipo con diferencia. Tenía una plantilla espectacular y con jugadores como Albornoz, un chileno muy bueno. Es una formación que llevan juntos muchos años y con un capitán como Alexis Valido, que es un histórico del voleibol, dando unos niveles altísimos. Creo que es el mejor libro.

Además, tenemos el San Sadurniño, un equipo que hace una media de dos metros en campo con jugadores impresionantes. El Valencia, que nos eliminó, tiene un jugador que es un fuera de serie y que gana en todos los clubes que está. Hablamos de Monfort, un chico que ha jugado en la Superliga como colocador, como opuesto y como receptor. A un colocador lo pones a jugar como opuesto y es el mejor opuesto de la liga.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué logros se llevan este curso 2020 / 2021 en la mochila?

El primero para mí, no hablando del club a nivel global sino solo del equipo de Superliga, ha sido crear un equipo con 7 u 8 individuos. Son chicos que, los que teníamos aquí más los que vinieron de fuera, se conocieron en septiembre. Acoplar una plantilla para que rinda a este nivel, ha sido algo que se ha trabajado. No solo hemos trabajado en la parte física, sino también con mucha conversación. En la misma selección que se hizo de jugadores pasamos por ese proceso y, al final, acertamos porque son unos chicos estupendos. Ellos mismos no hacen más que quedar y hacer cosas juntos, cuestión que se fortalezcan los lazos y el sentimiento de equipo.

Después, el objetivo de meternos en la fase de ascenso, que no nos metimos en la Copa del Príncipe por un set, pudimos rescatamos la plaza en el play off cuando la teníamos perdida. Todo esto teniendo en cuenta que esta temporada se nos han lesionado todos los jugadores, menos Vitali, que ya le estaba diciendo que tuviera cuidado porque esta semana te va a tocar a ti ya.

Que si al menos fuera por sobre carga... Pero es que ha sido por cuestiones fortuitas. El primero, el baluarte que teníamos como Arabisen. Un jugador de Superliga grancanario que decide jugar con nosotros el primer partido de pre-temporada y cae él solo, rompiéndose el cruzado, con una baja para todo el año. Y así hemos empezado. Luego Fran con una rotura de fibras en el gemelo, el líder se parte el dedo contra el suelo intentando defender un balón, Adrián con un problema en el talón de Aquiles... No hemos tenido el equipo completo ni si quiera en la fase final. Y, cuando ya lo teníamos, en el 24-22, se parte el dedo el colocador.

Los locutores y todos los equipos hablaban de nosotros muy bien continuamente. Estaban diciendo que el juego se estaba desplegando, que estaba muy bien equilibrado, que no solo nos centrábamos en un solo jugador y se nos lesiona el colocador en el punto 24, cuando lo teníamos hecho ya.

¿Les consuela haber cerrado el año con el bronce del torneo ante el Extremadura o se les queda la espina de no haber pasado a la Superliga Masculina?

Contra, cuando te ves ahí, claro que se te queda la espinita. Malo sería que no se nos hubiera quedado. Somos animales competitivos, todos. Por supuesto lo son los jugadores, pero la mayor parte de la directiva somos la última plantilla que tuvo el Cisneros en Superliga 1. Por tanto, es casi como si estuviéramos jugando.

Por eso te digo, que sería malo si no se nos queda la espina clavada. Pero, mirándolo con perspectiva, al final ese tercer puesto es un gran resultado, dadas las características que ha tenido este año la competición. Somos los primeros en el caso de que alguien renuncie, haya una ampliación de liga o algo por el estilo. Estamos en cabeza así que, aunque la posibilidad es remota, algún año de ha dado y no descartamos que todavía podamos estar en Superliga 1.

¿Qué les gustaría conseguir el próximo curso?

Los objetivos que realmente nos hemos trazados nosotros como tal, no era el estar en Superliga 1 porque al final estamos creando un proyecto en el que, si subes demasiado rápido sin tener estructura a ese nivel, que son los miedos que puede tener ahora el Valencia, a veces se complica.

Entonces, nosotros lo que queremos es seguir formando esta base de jugadores que, estando allá arriba, en una de estas subimos y nos quedamos. Porque mira lo que le ha pasado este año al Barcelona y al Alicante, que son equipos han subido, pero que no han competido. Han cogido 4 o 5 puntos en el total de la competición. Entonces, al final, ni el público ni los jugadores disfrutan estando así.

Así que, el objetivo cara a la temporada que viene es seguir formando esa base que nos pueda dar la estabilidad algún día de acometer una Superliga 1 con solvencia.

¿Ya han cerrado o renovado contratos con algunos jugadores?

Esta semana nos reuniremos con todos de manera formal. Yo creo que todos quieren renovar porque la mayor parte de ellos me han pedido que si se pueden quedar hasta finales de abril, algunos incluso en verano y otros para quedarse como entrenadores del club.

Ahora nos sentaremos y hablaremos de perspectivas del año que viene, pero hay que tener en cuenta que a algunos de estos jugadores ya les han tocado la puerta desde la Superliga 1. Cuando hablamos el año pasado con ellos, más o menos por estas fechas, lo que planteábamos es un proyecto de futuro, de darles estabilidad. Hay jugadores que se mueven más entre un equipo y otro y, al final, esta es su única vida. Hay otros que tienen una vida paralela, que son estudiantes, que tienen trabajo a distancia o aquí y que si quieren tener continuidad en el club.

Nos sentaremos y hablaremos esta semana, todavía tenemos margen, y empezaremos a confeccionar la plantilla del año que viene.

¿Se marchará algún deportista del club?

Seguro que sí, seguro que hay más de uno que se marchará. Porque, al final, lo que ha sucedido en esta fase de ascenso es que también todos estos jugadores se han dado a conocer. Ya hay dos seguros que, no sé si se marcharán, pero que sí tienen ofertas importantes de estos equipos que acaban de descender. Estos se fijan en lo que ha habido en la fase y los nuestros han rendido a un nivel muy alto.

¿Y qué ocurrirá tras esto?

Termina la temporada y estas cosas son complicadas hablarlas porque no es lo mismo si hubiéramos subido a Superliga 1 que estando en Superliga 2. Entonces, es complicado hablarlo antes de que termine toda esta fase y, además, desconcentra mucho. Como esto tampoco es fútbol, que no se hacen contratos millonarios ni nada por el estilo, acordamos hablar después de la fase.

La idea es mantener una base sólida y, los que se vayan, suplirlos con jugadores de características similares. Ya te digo, el año pasado empezamos con este proceso de selección más o menos por estas fechas, no solo teniendo en cuenta los perfiles técnicos o físicos sino también los caracteres, los objetivos personales y un poco todo para que encajaran bien.

Es una labor complicada, pero yo creo que tenemos margen, más la experiencia del año pasado, junto con los jugadores que tenemos aquí y que nos recomiendan a otros deportistas. Ya tenemos más bagaje y más puntos de información.