El tinerfeño que triunfa en la competición de Gerard Piqué

El protagonista de la Kings League en Deportes COPE Tenerife, es uno de los tinerfeños becados, Nauzet Hernández jugador de los Saiyans FC. El próximo 21 de Diciembre lo podremos ver sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López si su equipo se clasifica para las finales.

Comenzó relatando su historia y su vinculación con la competición “me enteré cuándo se hacían las pruebas, las fui hacer y me cogieron en Saiyans. Es un proceso difícil, dos viajes, uno a Madrid y otro a Barcelona para hacer las pruebas y gracias a Dios salió muy bien, muy contento”

Salió becado del Draft 2024 y fue tentado por varios equipos pero terminó en Saiyans FC. Fue en ese instante que le cambia la vida a este tinerfeño “no he salido de la Isla para jugar fuera, no me lo esperaba para nada, no me lo creía y cuando me eligen Saiyans era de los equipos que quería, que me llamase el presidente que es mi youtubers favorito, es algo que uno sueña desde pequeño”

Nauzet Hernández a sus 22 años, ya es profesional “tenemos esa condición, tenemos gimnasio, tenemos preparadores físicos, nutricionista y todo muy bien organizado”. En Tenerife compite en la UD Realejos “el año pasado tuve un buen año y salvamos la categoría y me nombraron como jugador más diferencial de la liga Preferente”

El objetivo, ahora mismo, es la clasificación de su equipo para la cita de Tenerife del 21 de Diciembre, cuándo estuvimos en el Draft y vimos mi compañero Álex y yo en las pantallas del campo de fútbol que la final era en Tenerife, no lo creíamos podía haber sido en toda España”. Su equipo Saiyans FC en la actualidad es penúltimo clasificado tras disputar siete jornadas de la Kings League, “no tiene buena dinámica ahora el equipo, no nos han salido buenos resultados, estoy convencido que vamos hacer las cosas bien y estar en la finales y poder disputarla en mi Isla”

Apoyado por su familia y a su vez “contento por verme aquí, por cumplir mis sueños y los objetivos que tenía de pequeño y que llevo persiguiendo desde niño, siempre he llevado un balón en la mano y salía jugar todas las tardes al pueblo”

Por otro lado, Nauzet se considera que “vive enamorado de este deporte y que mejor hacerlo con gente que ha jugado durante años en Primera División y poder compartir vestuario”. No sé pronunció sobre quién era su ídolo “son muchos, no tengo uno de la liga pero a nivel de capitán y capitanía, te diría Mantovani, un líder, un capitán que te exige al máximo y te hace llevar lo mejor de ti al final y que mejor que tenerlo en tu equipo”