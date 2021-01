El Tenerife vuelve a las andadas

El C.D. Tenerife volvió a tener uno de esos días. Un equipo que, desde el principio del choque, no estuvo al nivel de intensidad que requiere un encuentro de fútbol profesional. Sin ideas, impreciso y podríamos decir que hasta con falta de actitud.

El partido arrancó con el clásico tanteo inicial. Dos equipos que durante la temporada han demostrado que se sienten más cómodos cuando no tienen que llevar el peso del partido, se intercambiaban momentos de posesiones largas, con balones en largo buscando segundas jugadas. No pasaba gran cosa en las áreas, y eso hacía prever que iba a ser un duelo, en el que el mínimo error podría decantar la balanza para un lado o para el otro. Y así fue. Un saque de banda, se convirtió en el desencadenante del primer gol del equipo local. Un despiste en cadena de toda la defensa del Tenerife, hizo que Cristian Herrera, rematara un centro solo dentro del área, ante el que Dani Hernández, poco acertado en la acción, nada pudo hacer para evitar el primero. Tras el gol, el Tenerife volvió a parecerse a aquel equipo de Fran Fernández, que cada vez que recibía un tanto, estaba 20 minutos sin encontrarse dentro del terreno de juego. Tanto fue así, que al término de los primeros 45 minutos, el Tenerife no logró rematar ni dentro ni fuera de la meta de Cantero.

La segunda parte arrancó sin cambios, tanto en cuanto a futbolistas se refiere, como al rendimiento colectivo del equipo. Espeso con pelota, y sin morder al rival para hacerle daño, fueron algunos de los problemas que se encontró el equipo en la reanudación. Cuando no se había cumplido ni el minuto 60, una falta sacada por Hugo Rama se colaba en la meta de Dani haciendo el segundo. Un centro frontal, al que no llegó a rematar nadie, lo que despistó al portero tinerfeño que pedía fuera de juego en la acción. La jugada fue revisada en el V.A.R y se acabó decidiendo que el tanto subiera al marcador, aunque la repetición dejaba alguna duda. Con el segundo gol, el partido prácticamente quedó sentenciado, el Tenerife seguía sin encontrarse cómodo en el campo, y solo en dos ocasiones consiguió llevar peligro ante la meta rival. Primero fue Jorge que entró en la segunda parte, con un disparo que rozó el palo, y después Joselu, el cual remató dentro del área muy forzado y desviado.

Con la derrota, el Tenerife empieza la segunda vuelta con el pie torcido. Y ve como los equipos de la parte de abajo se le pueden volver a acercar en la clasificación.