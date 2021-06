Suso: "Merecía otra despedida"

10 temporadas después de su llegada al C.D. Tenerife ha tocado despeidrse de una de las referencias del tinerfeñismo en las últimas campañas. Suso Santana, capitán durante 8 años, ha puesto fin a una exitosa estapa como jugador del equipo de su vida.

Suso en primer lugar quiso dar las gracias "al club, al presidente y a los aficionados por haberme hecho sentir tan querido durante todo este tiempo. En especial a mi madre, todo lo que soy es gracias a ella. También le doy las gracias a mi mujer por estar a mi lado siempre, y a mis hijos. Agradecer también a los entrenadores, compañeros y a los medios".

No han sido días fáciles para ell capitán, resaltando en este sentido que "las últimas semanas han sido complicadas para mí. Hay mucha gente que me ha aportado muchísimas cosas. Mis hijos no querían que me retirase, pero he tomado la decisión junto a mi mujer y creo que es lo mejor. "Cuando me comunicaron la decisión, fue difícil. No me veo jugando ya con otra camiseta que no sea la del C.D. Tenerife. Me costó mucho llegar hasta aquí y la he vestido durante 337 partidos. Mi intención era retirarme aquí".

Tampoco ha sido sencillo para los aficionados blanquiazules "despedirse" de esta manera de uno de sus referentes. Año de centenario, sin gente en las gradas, sin la oportunidad de aplaudir en su estadio a una leyenda como Suso, quedará clavado en el corazón de ambos para siempre. Sobre ello, el de taco comentó que "me hubiese gustado que las cosas fuesen diferentes pero me siento un privilegiado. Llevo muchísimas temporadas aquí. Me han dado mucho calor. Estoy contento de cómo ha sido mi carrera futbolística".

Se le abre ahora, una nueva aventura. El club le ha ofreciddo seguir ligado a la entidad tinerfeña. Pero Suso primero quiere pensar bien su futuro. "Quiero irme de vacaciones para pensar y cuando venga decidiremos cuál será mi lugar para aportar mi granito de arena al club. Me siento orgulloso porque he sido un privilegiado. Quería vestir esta camiseta desde que era pequeño".