La salida de Garrido del Tenerife cuesta tres millones de euros para empezar

La salida de José Miguel Garrido del CD Tenerife es una utopía en estos momentos. Pese al descalabro deportivo de la presente temporada, los accionistas que comparten sindicato con el empresario madrileño descartan (por ahora) cualquier movimiento al respecto. Buena parte de culpa de esta decisión la tiene la penalización incluida en la leonina redacción del documento que certificó la sindicación de las acciones del mencionado Garrido junto a las de Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González. Cada uno de ellos debería abonar un millón de euros para romper el vínculo. Además, se arriesgan a que el actual máximo accionista emprenda acciones legales que acaben suponiendo un coste añadido en la ruptura.

¿Cuál sería la predisposición de Concepción, Achi y González? Oficialmente se ciñen a lo pactado, aunque el descontento es grande por la trayectoria del equipo en la presente temporada. Alguno de ellos ha instado a Garrido a tomar medidas, como el cambio de entrenador, para no “tirar la temporada”. En privado, eso sí. Porque el documento firmado también recoge la exigencia de silencio, de evitar declaraciones como las que Achi hacía antaño. Pero el máximo accionista ha desoído esas peticiones. Se da por hecho que habrá un segundo intento y que este se basará en la capacidad para incrementar el tope salarial en más de tres millones de euros, después de la reciente ampliación de capital. Pero en caso de que se produzca un nuevo fiasco no habrá un tercero. Diciembre puede ser una fecha clave en ese sentido. Incluso, con las dificultades mentadas con anterioridad.

Entre los accionistas de referencia que no forman parte del sindicato también ha crecido la preocupación. No solo por los resultados, sino por las formas que ha empleado Garrido ante agentes internos (como la plantilla) y externos (agentes de jugadores y directores deportivos de otros clubes). La intervención en una hipotética ruptura no está descartada. De hecho, aunque no forme parte de una hoja de ruta próxima, alguno de ellos habría manifestado ya su predisposición a estudiar una inversión económica que facilitara el cambio de rumbo.

Las reuniones, algunas improvisadas y otras orquestadas, se suceden. Pero todos dan por hecho que, salvo inesperada aceleración, el proyecto 2024-2025 del CD Tenerife volverá a dirigirlo Garrido. Y es él, en persona, quien lidera ya los tanteos para elegir al relevo de Asier Garitano al frente del banquillo blanquiazul. Luego llegarán los fichajes. En ambos casos, el resto de accionistas de referencia solo exige mayor tino que en el curso actual.

El máximo accionista, en cambio, aparenta tranquilidad. No estuvo presente el pasado domingo en el Tenerife-Eibar aduciendo otros compromisos. Desde el club, sin embargo, se sospecha que pretendía evitar alguna situación desagradable en caso de tropiezo. Garrido, que se ha quedado solo en la defensa de Garitano, confía en que la llegada del verano y las anunciadas novedades rebajen la temperatura de las críticas. Todo quedará ya en manos de los resultados. Aunque como en el caso del solicitado cambio de entrenador, amenaza con echarse el mundo a la espalda y empeñarse en agotar el mandato del sindicato. Otros piensan que, económicamente, no podrá sostener cinco años sin el ansiado ascenso. Veremos.