Rayco García, nuevo técnico del Tenerife C: "los chicos tienen que ser sub 23, para que puedan competir directamente con el primer equipo"

Rayco García Hernández, nuevo entrenador del Tenerife C, junto al Director de Cantera blanquiazul Carlos Ruiz.

Rayco García Hernández (no confundir con el segundo máximo accionista de la entidad, Rayco García Cabrera), fue elegido como nuevo entrenador del Tenerife C, tras el anuncio de Cristo Marrero aquí, en Deportes Cope Tenerife, de que no continuaría al frente del filial blanquiazul que militará en Tercera RFEF.

Un Rayco que comparte la nueva idea de Cantera que tiene el club, con la nueva dirigencia y con Carlos Ruiz al frente del área de base: "en su momento los equipos tenían futbolistas de más de 23 años, para dar empaque competitivo y resultados dieron con ese ascenso a Segunda RFEF, pero nosotros tenemos que formar futbolistas que puedan competir directamente en el primer equipo. Es el mensaje claro de la dirección deportiva, y para que así sea, está claro que tienen que ser chicos de menos de 23 años".

Dio el salto desde el Juvenil B, que ganó destacadamente la categoría Provincial, y ya tiene experiencia en Tercera (con el Atlético Tacoronte), que será una categoría nueva para el Tenerife C: "muy ilusionado con el nuevo proyecto, en una categoría muy exigente, pero buena para los chicos para su formación, tras el gran trabajo que ha hecho Cristo Marrero y su cuerpo técnico estos últimos años".

El nuevo entrenador del Tenerife C también indicó que "creemos mucho en la Cantera, los chicos tienen que verse reflejados en César o David. En el caso nuestro, también en el equipo de Segunda RFEF, que es muy importante". Y no quiso destacar a ningún canterano por encima de otro, ya que "nosotros tenemos ahora una camada muy buena, en la que cualquier jugador podría llegar, dependerá de su trabajo y su exigencia".