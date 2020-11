Ramis: "La plantilla tiene argumentos suficientes, pero hay que desarrollarlos”

Luis Miguel Ramis ha sido presentado oficialmente en la tarde de hoy como nuevo entrenador del C.D. Tenerife. El profesional tarraconense ha ofrecido sus primeras impresiones antes de la sesión preparatoria vespertina, ofreciendo su visión sobre la plantilla, los objetivos y la filosofía futbolística que quiere desarrollar.

PLANTILLA Y FILOSOFÍA

Luis Miguel Ramis nuevo entrenador del C.D. Tenerife El que fuera jugador blanquiazul, regresa a la entidad tinerfeñista, ahora como máximo responsable técnico del primer equipo 24 nov 2020 - 14:57

Sobre el potencial de la plantilla comenzó afirmado que “a día de hoy conozco a los jugadores y sus trayectorias y creo que es un platilla susceptible de obtener un buen rendimiento y mejorar la situación actual. Con los cambios se buscan soluciones y tenemos muchas jornadas por delante para asentar al equipo donde debe de estar. Yo veo mucha ilusión y muchas posibilidades en el contexto deportivo de la plantilla y esa es mi responsabilidad”.

Cuestionado sobre la filosofía que quiere implantar, Ramis apuntó que “el objetivo es que el estilo que queremos llegue a los jugadores y que la confianza se recupere con resultados. El Tenerife de Ramis espero que juegue para generar en todas las fases del juego ocasiones de gol, que nos permitan marcar gol, y evitar que el rival te haga daño con una buena organización defensiva. El equipo tiene buen sentido competitivo, pero hay que ser defensivamente un equipo rocoso que permita pocas situaciones de gol, pero a la vez tener los mecanismo para hacer daño al rival. La plantilla tiene argumentos suficientes, pero hay que desarrollarlos”.

PASADO BLANQUIAZUL

Naturalmente su pasado como jugador blanquiazul, cuestión muy valorada por el consejo para tomar la decisión, salió a relucir: “Han pasado 27 años desde que llegue a Tenerife y el sentimiento por el club es el mimo. Uno no se olvida del aspecto del estadio, el sentimiento de la ciudad y aunque vuelvas en circunstancias diferentes, es especial. Hay sentimiento de arraigo con esta isla y con esta afición porque cuando compartes emociones quedas marcado de por vida”.

Ramis incidió en el análisis de la plantilla, afirmando que “lo que más me gusta es que veo bunas actitudes individuales y colectivas y buenos ritmos. El Tenerife ha hecho muchas cosas bien, y eso viene heredado de entrenadores anteriores. Yo no vengo a sacudir y a que no quede nada. El equipo tiene muchas cosas que aprovechar y potenciarlas. Tenemos muy claro lo que necesita el equipo, que matices, dos tres cosas en la organización del juego para que todo lo bueno que tienen les ayude a ser un poco mejor”.

MOTIVOS PARA LA ILUSIÓN

Preguntado sobre si la afición tiene motivos para ilusionarse, el nuevo entrenador contestó que “una afición nuca debe desilusionarse. La plantilla tiene el potencial suficiente ara revertir la situación y tenemos que dejarles muy claro lo que queremos de ello, para que con el buen sentido competitivo que están teniendo, son motivos suficientes para generar ilusión. Dicho esto a realidad es la que es y esto hay que demostrarlo. Hay que tener la mirada hacia arriba en vez de hacia abajo”.