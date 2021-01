Ramis exprime a su plantilla

Sesión de 100 minutos de los hombres de Luis Miguel Ramis en El Mundialito. La plantilla del CD Tenerife realizó movilidad individual, rondos, partidos reducidos en mini porterías, además de un encuentro modificado en todo el campo.

Tras el entrenamiento tomó la palabra uno de los capitanes del C.D. Tenerife, Aitor Sanz, El centrocampista del CD Tenerife valora que "afrontaremos el próximo partido" ante el CF Fuenlabrada (31/1, 19:30 horas) "con todas las ganas del mundo". "Estamos trabajando con gran intensidad", destaca, "y tenemos máxima confianza". "Estar tantos años en un club no es lo habitual; para mí es un motivo de orgullo, y más hacerlo en el CD Tenerife que tan bien me ha tratado y en el que me siento muy a gusto", resalta el segundo capitán blanquiazul. Pero quizás lo más destacado de su intervención ha sido en lo referido a lo "exigente" que es el cuerpo técnico y más en una semana como esta, en la que ha habido tiempo para una sesión extra de máxima intensidad.

El entrenamiento de este miércoles tendrá continuidad este jueves, día 28 de enero, de nuevo con una sesión preparatoria matinal, igualmente a puerta cerrada y en Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 10:00 horas.