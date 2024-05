Quién es Óscar Cano

Óscar Cano es una de las opciones que maneja el CD Tenerife. En la búsqueda, casi desesperada, para encontrar un relevo a Asier Garitano se ha colado un candidato que ha sorprendido a la afición blanquiazul. Se trata de este granadino de 51 años, que acaba de desvincularse del CE Sabadell después de descender a Segunda RFEF.

Aparte de esta reciente circunstancia, preocupa su escasa experiencia en Segunda A. Solo ha dirigido a la UD Salamanca (temporada 10/11) y al CD Castellón (20/21). En ambas acabaron descendiendo a Segunda B y él no completó la campaña. Tampoco en el exigente Deportivo de La Coruña, al que dirigió un tramo largo de la 22/23 sin que le dejaran intentar el ascenso hasta el final.

Su dilatada trayectoria en la categoría de bronce del fútbol español no parece aval suficiente para sentarse en el banquillo del Heliodoro Rodríguez López. Ha pasado por Baza, Granada, Poli Ejido, Melilla, Betis B, Alcoyano y Badajoz, entre otros equipos. Además, es autor de cinco libros de fútbol. Dos de ellos se basan en el FC Barcelona de su etapa más brillante y otro en el Bayern de Pep Guardiola.

Amigo de José Miguel Garrido y Juan Guerrero, con los que coincidió en Castalia, su nombre siempre estuvo en los planes del empresario madrileño. Se le consideraba perfecto para ejercer como director de metodología en la cantera blanquiazul. Y se ganaba así a un entrenador interino en circunstancias especiales para el primer equipo. Esa era la idea inicial. No sería el primer puesto directivo que ejerce porque ya fue director deportivo de la Cultural Leonesa en la temporada 17/18.





Pero esta no es la primera vez que se acaricia la idea de sentarle en el banquillo blanquiazul. Ya en febrero, antes del partido contra el Eldense, se planteó la posibilidad de buscar un acuerdo con el Sabadell para que le dejaran recalar en la Isla. No fue necesario porque Asier Garitano sacó adelante aquel partido del ultimátum encubierto.

“A mí me encantan los buenos futbolistas porque con ellos se juega bien al deporte que me apasiona y huyo de los discursos tacticistas porque me alejan de lo esencial. Me gusta lo bien hecho y eso tiene su dependencia en el nivel de quienes lo hacen. Me encanta ganar porque es el objetivo final de todo acto competitivo”, ha sostenido Cano en Jot Down Sport, insistiendo en que “la principal capacidad de un entrenador está en encontrar esa armonía entre los jugadores que componen el equipo, identificar y proponer esas sinergias que estimulen las capacidades existentes en cada cual”.