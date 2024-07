Paco Santamaría: "El Tenerife recibirá prestaciones que no le puede dar ningún otro equipo canario"

Paco García Santamaría, el presidente del Club Deportivo Marino, equipo que se enfrentará al Club Deportivo Tenerife en su primer partido de pretemporada para su campaña 24/25 el sábado 20 de julio, ha intercambiado unas palabras con Deportes COPE Tenerife.



Los precios de las entradas no se subirán: El precio de los adultos será de diez euros y la de los niños cinco euros. “Llevamos ya varios años con esa cantidad, siempre se plantea la posibilitad de subirlo y siempre unánimemente la junta directiva acuerda que no.”su mayor alegría y satisfaccion es que toda su gente pueda acudir al encuentro. “Vamos a abrir una tercera taquilla para que el acceso al Antonio Domínguez no sea un problema”



Un estadio que falta por terminar: “Desde hace una semana se ha terminado el nuevo riego, que ha sido una lata, y estamos trabajando para que el próximo verano tengamos un nivel de césped óptimo.”



La plantilla puede aspirar a algo más: Grupo único, una tercera con equipazos como el Atlético Unión Güímar, Vera, y Club Deportivo Tenerife -C, son equipos con plantillas para competir y alcanzar una máxima clasificación. Nosotros seremos, como siempre, el equipo más joven de la categoría, repartido con el Club Deportivo Tenerife -C. Esta tercera división, con la mala suerte del descenso del Club Deportivo Mensajero y Unión Deportiva San Fernando, será de nivel y tenemos que curtirmos para competirla. Nos quedan por perfilar dos incorporaciones más: un portero y un central, que en dos semanas estará cerrada para tener una plantilla competitiva.



Ascenso o promoción: queremos garantizar la permanencia y luego alcanzar lo máximo posible. El staff sabe que tiene una muy buena plantilla para poder competir en la categoría. Primero mantenernos y, si es así, en las últimas cinco jornadas ver si podemos meternos en los playoffs. Con esa ilusión vamos a comenzar la 24/25.



Después de tres años sufriendo en tercera división, tenemos unas grandes instalaciones y salas de primer nivel, con cubetas y salas que emplean en la Premier League. Las instalaciones del Club Deportivo Marino están a disposición del Club Deportivo Tenerife y ver cómo jugadores de ambos equipos hacen buen uso de esto es un orgullo.



Papel de colaboración, no un convenio con el Club Deportivo Tenerife: “Después de un año de negociaciones se firmó un acuerdo de colaboración con unas particularidades. El Club Deportivo Marino es un club con entidad propia al ser un club con unas prestaciones que va a entregar al Tenerife que ningún otro equipo de Canarias puede ofrecer. El director general, Alejandro González, me decía a las nueve de la mañana: “Presi, acércate aquí que tenemos jugadores del Tenerife .” Para nosotros es una enorme satisfacción, al igual que aquellos jugadores que se han formado con nosotros y ahora están en la Unión Deportiva Las Palmas.” Concluía el presidente del equipo sureño.