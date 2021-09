Nono: "Se me ha cuestionado injustamente"

Nono ha roto su silencio, y lo ha hecho en Deportes COPE Tenerife con Juanjo Ramos, Cristian García y Juanjo Ramos. Tras su salida en el mercado de verano del CD Tenerife, y su marcha al Ibiza, varias semanas después ha concedido su primera entrevista a medios de Tenerife, y en ella no se ha mordido la lengua.

SU SALIDA: "Ya sabemos como es el fútbol, en cualquier momento pueden cambiar las cosas. Ya en el inicio de la pretemporada hubieron opciones de salir. Yo estaba mentalizado ya de que me iba a quedar, pero a última hora se reactivó la opción de salir, y nos pusimos de acuerdo las dos partes rápidamente. Cordero entendía, que mi salida era buena para el club y también para mi"

SUS NÚMEROS: "Mis números no eran buenos, pero he jugado el 80% de los partidos, el cuerpo técnico estaba contento conmigo. Pero bueno, Cordero no estaba satisfecho con esos números y por eso se buscó la opción de salir. Igual las expectativas eran demasiado altas, la gente igual creía que iba a meter 15 goles. Reconozco que ofensivamente no ofrecí lo mejor de mí, pero yo trabajé siempre muchísimo para el equipo. Nuestro juego defensivo creo que también influía"

LAS CRÍTICAS: "Se me ha cuestionado en muchas ocasiones injustamente. Si el entrenador me pone es porque había un buen rendimiento, no me iban a regalar nada. He estado siempre en el punto de mira desde el primer día. Nono siempre estaba en el disparadero, y creo que eso ha influído. Estaba cansado ya de que diariamente me llegaran mensajes críticos. Yo siempre he sido una persona fuerte mentalmente, pero a mi familia ya le estaba empezando a afectar. Todos mis compañeros me han defendido siempre. Incluso en sus entrevistas les preguntaban por mi. No hay que juzgar a todos por una minoría. La afición del Tenerife es magnífica, pero hay una parte que se esconde en las redes sociales, no les representa, pero hacen mucho ruido. En casa tenemos familia que también sufre, pero la gente no piensa en eso"