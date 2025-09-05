El Mérida, rival del Tenerife este sábado, sucesor de otros dos clubes y estuvo a punto de ascender el curso pasado: "Casi toda la plantilla y el entrenador son nuevos"

El Club Deportivo Tenerife regresa al Heliodoro 103 días después. Tres meses y dos semanas desde el anterior partido en casa del equipo blanquiazul. Y lo hará enfrentándose a la Asociación Deportiva Mérida, un equipo que luchó por ascender el curso pasado y que es el sucesor de otros dos clubes emeritenses: el histórico Club Polideportivo Mérida que se enfrentó al Tenerife en los años 90 en Primera división y el también desaparecido Unión Deportiva Mérida.

Para analizar a este Mérida hablamos con Javi de Solo Mérida, experto en el club emeritense: "El grupo BIA es el propietario del Mérida y el Brentford y esperábamos un Mercado distinto, pero ha sido como el de los otros años. Un equipo nuevo, con nuevo entrenador y casi toda la plantilla transformada, pero moviéndose en el mismo Mercado. Los cinco jugadores que se quedan del curso pasado van a ser importantes, sobre todo Raúl Beneit y Carlos Doncel en la mediapunta".

Y según el fútbol que plantea su técnico, Fran Beltrán, y qué partido espera este sábado, nos cuenta que "siempre habla de ser propositivo con balón y hacer presión alta muy intensa, pero una cosa es decirlo y luego llegar y hacerlo en el Heliodoro. Si hay un partido que le va a ser difícil ser así, va a ser el del Tenerife. Si el Tenerife supera su primera línea de presión, quiero ver si ahí si se repliega".

Para terminar, Javi nos indica que jugadores del Mérida pueden sorprender: "el delantero Álvaro García, que viene de marcar 17 goles con el Logroñés en Segunda RFEF y dejó trazas de gran delantero en la primera jornada, pero no sé si este será el mejor partido para verlo triunfar. Y en clave Brentford, ha llegado un joven portero húngaro de 20 años, Adrián Csenterics, muy alto y con personalidad a la hora de salir".