La felicidad no está en lo que haces: la reflexión que desmonta la trampa de la vida ocupada

En su reflexión semanal 'Caminar en Mayúsculas' de la cadena COPE, Miguel Lechuga ha abordado una visión opuesta a la creencia popular sobre la felicidad. Según Lechuga, esta no se encuentra en una vida activa y de constante hacer, sino en una vida contemplativa: en lo que somos cuando dejamos de hacer.

Esclavos de la productividad

Vivimos inmersos en la llamada 'sociedad del rendimiento', donde la hiperactividad y la autoexplotación se han convertido en la norma. Se ha generado una admiración generalizada hacia las personas que 'les faltan horas al día', asumiendo que 'estar siempre ocupado' es sinónimo de no malgastar la vida.

Este paradigma nos lleva a un error de base, y es que, como señala el propio Lechuga, "Confundimos el valor personal con la productividad". Es precisamente esta obsesión por 'hacer y hacer sin descansar', según el comunicador, lo que "nos impide pensar, contemplar, o disfrutar del simple hecho de existir".

El poder de la quietud

Lechuga también ha dedicado una parte de su reflexión a una de las grandes paradojas de nuestro tiempo: "A veces hacemos tanto que ni descansando descansamos". Frente a esta realidad, propone una solución sencilla pero profunda: detenerse.

En un mundo lleno de 'información, velocidad y ruido', concluye que disfrutar de la quietud, el silencio y la mirada interior es el camino para gozar de una 'felicidad serena y duradera'.