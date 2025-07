Manu Guill: "Tenemos el bloque hecho, ahora esperaremos a ver la pretemporada y qué posiciones habrá que reforzar en la recta final del Mercado"

Este martes empezó la ronda de presentaciones de los numerosos fichajes del Club Deportivo Tenerife realizados este verano. Los primeros en ser presentados como blanquiazules fueron el portero Dani Martín, el lateral izquierdo Marc Mateu y el mediocentro Juanjo Sánchez. En un acto celebrado en la oficina 'all in one' Tenerife de CaixaBank en Santa Cruz, estuvo presente Manu Guill.

El director deportivo tinerfeñista analizó toda la actualidad del Mercado del equipo: "es importante saber cuántas bajas vamos a tener para saber cuántas altas nuevas podremos realizar. Nuestra idea es parar un poco la llegada de jugadores, analizar bien la plantilla y regresar más tarde al mercado para retocar lo que consideremos que nos falta. La columna vertebral de la plantilla está clara".

También habló de nombres propios. Diarra: o llega oferta que realmente convenza o no venden; Teto: la mejor opción es una cesión; Mo Dauda: sueldo inasumible para Primera RFEF, saldrá seguro; Maikel Mesa: jugador importante, pero se tiene que ganar estar en el once de Cervera; Landázuri: puerta cerrada a su salida, salvo oferta fuera de Mercado; José León: hay pocos centrales zurdo en el Mercado y cuentan con él; Álvaro González: se incorporará en breve; Cris Montes: no hablo de jugadores que no están en plantilla; Juande: sueldo que ya era alto para Segunda A, se le buscó equipo para que aceptara salir. Y la intención es que el portero que compita con Dani Martín sea de la casa.

Por supuesto, también hablaron los tres fichajes. Dani Martín expuso que "vi las posibilidades del club y dudé poco; venir al Tenerife es lo que más me llena como persona y como profesional. El nivel de los porteros del filial es muy bueno. Los tres intentaremos dar lo mejor. Lo que no nos puede faltar nunca es el trabajo". Mientras, Juanjo Sánchez dijo que "cuando te llama el Tenerife lo tienes claro. Disfrutar del Heliodoro es algo único. Tengo la suerte de tener en mi posición a un jugador como Aitor, y estoy seguro que aprenderé muchísimo de él. Debemos ir con humildad a cada campo de Primera RFEF". Y Marc Mateu, indicó que "pocas veces me ha llamado un equipo así. Tenía muy pocas dudas. Para mí es una motivación que el Tenerife sea un 'coco' de la categoría. Los chicos jóvenes trabajan muchísimo. Es lo que más destacaría del vestuario a día de hoy".