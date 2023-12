Los abonados del Tenerife pagarán hasta 35 euros por el derbi

El CD Tenerife ha oficializado cuales serán los precios para poder disfrutar del derbi ante la UD Las Palmas en el duelo de Copa del Rey del próximo 7 de Enero. Las cantidades oscilan entre los 15 euros y los 35 para los abonados, que tendrán el derecho de adquirir una entrada extra a precio de público en general. Los precios para no abonados serán de 35 euros la más barata y 80 euros la más cara.

En precedentes como por ejemplo el derbi del play off, los abonados no pagaron y pudieron sacar hasta cuatro localidades a un precio entre los 30 y 65 euros. En otro, el de octavos de Copa ante el Athletic los abonados pagaron entre 6 y 15 euros, y los no abonados entre los 20 y 45 euros.





FASE 1 21/12-31/12

Venta de Entrada Abonados – Precios

Entrada de Abonos Adultos:

Popular: 15.-€

Herradura: 20.-€

San Sebastián: 25.-€

Tribuna: 35.-€

Hijo de Abonado: 5.-€

Entrada de Abono Infantil (Sub-14)

Popular: 5-€

Herradura: 5€

San Sebastián: 7€

Tribuna Baja: 10-€

*Se podrá comprar la entrada del ABONO más una entrada GENERAL adicional por abonado

*Los abonados con fotografía, que quieran acceder al HRL con su entrada de abonado, tendrán que presentar en la puerta el abono de actual temporada (23/24).

PUNTOS DE VENTA:

ABONADOS: en el área de abonado de la web oficial del club (www.clubdeportivotenerife.es/Tenerife360)

Taquillas HRL y en la Red Insular de puntos de venta

ENTRADA GENERAL: Taquillas HRL y Red Insular puntos de venta





FASE 2 2/1-4/1

*Continuará siendo exclusiva para ABONADOS

Venta de Entrada General de Abonado

Entrada General Adultos (*):

Popular: 35.-€

Herradura: 45.-€

San Sebastián: 55.-€

Tribuna: 80.-€

Hijo de Abonado: NO tienen consideración de Abonado para la compra de ENTRADA GENERAL.

Entrada General Infantiles (hasta 14 años) (**):

Herradura : 10.-€

San Sebastián Baja: 15.-€

Tribuna: 20 €

(*) Sujeto a disponibilidad.

(**) Filas 2 y 3 de las gradas bajas.

PUNTOS DE VENTA:

Taquillas HRL y en la Red Insular de puntos de venta





FASE 3 5/1-7/1

PÚBLICO EN GENERAL

*Dos entradas máximo por persona sujeto a disponibilidad.

PUNTOS DE VENTA:

Taquillas HRL

(*) Sujeto a disponibilidad.





HORARIOS EN LOS DIFERENTES CANALES DE VENTA

Tenerife 360 (www.clubdeportivotenerife.es/Tenerife 360): 24 Horas (únicamente para la entrada de abonados entre el 21 y el 31 de diciembre).

Red Insular: En el horario habitual de cada establecimiento.

Taquillas HRL:

De lunes a viernes: 10:00 a 20:00 horas.

24, 31 de diciembre y 5 de enero: 10:00 a 14:00 horas.

6 de enero: 16:00 a 20:00 horas.

7 de enero: 10:00 horas hasta el inicio del encuentro.

(*) 25 de diciembre y 1 de enero: Cerrado.

