El Lenovo Tenerife cae en Badalona y pone fin a la temporada (81-58)

El Lenovo Tenerife despidió de la peor manera posible la temporada al caer en el olímpico de Badalona ante el Joventut por 81-58 en un encuentro donde los locales volvieron a dominar el rebote y estuvieron con más acierto que su rival. Un encvuentro donde los de Vidorreta volvieron a dejar evidencia de la falta de acierto firtmando un 0-8 en triples en los diez primeros minutos como ejemplo de las muchas cosas que salieron mal en el plan de partido.

Mientrastanto el cuadro local seguía haciendo ventaja en el marcador, llegando tras el descanso a superar la veintena de puntos para dar tranquilidad y seguridad de que el triunfo se quedara en el olímpico, mientras su afición disfrutaba de la fiesta con acciones de calidad y acierto de cara al aro. Por contra el Canarias parecía falto de competitividad con errores importantes de jugadores que en días claves no solían fallar.

Vidorreta: "Nos ha faltado acierto en el tiro"

El técnico del conjunto tinerfeño reconoció que el rival fue claramente superior en los dos partidos que jugó en su feudo, clasificándose con brillantez y claridad. Asimismo apuntó en referencia al encuentro que cerró la serie que "no hemos sido capaces de darle al partido el tono que necesitábamos en ataque con un 6/31 al descanso a pesar de las acciones que hemos fallado en acciones claras cercanas a canasta. No hemos recuperado nuestros porcentajes en ningún momento y en esa situación no hemos tenido capacidad de luchar por la victoria", declaraba el técnico tras el partido.