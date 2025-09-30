El La Laguna Tenerife podría jugar a puerta cerrada contra el Knei Herliya de Israel por motivos de seguridad

La visita de un equipo israelí a España puede tener consecuencias importantes. El presidente del CB La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera, ha reconocido en Deportes Cope Tenerife que jugar contra el Knei Herzliya a puerta cerrada es “una posibilidad” muy real. Sí está descartado que se juegue en cancha neutral como le pasa a los conjuntos turcos “porque no hay prohibición de entrada a nuestro territorio como pasa allí”.

La decisión definitiva no está tomada y dependerá de la FIBA y de las recomendaciones que, en materia de seguridad, haga la Subdelegación de Gobierno. “Tenemos que optar por la medida que mayor seguridad podamos tener y no descartamos ninguna”, empezó explicando Cabrera antes de referirse concretamente a la posibilidad de jugar sin público: “queremos apurar al máximo, pero pensando en nuestros aficionados. Hay gente de edad o que se desplace con sus hijos y no queremos que sufran una situación incómoda”.

Será el primer partido en casa del cuadro aurinegro en la edición 2025/2026 de la Basketball Champions League. La próxima semana arrancará su andadura en la cancha del Trapani Shark, pero el día 14 de octubre afrontará la visita de la escuadra israelí. “Tampoco está descartado jugarlo con nuestra gente, pero estaremos pendientes de las recomendaciones y haremos caso porque la prioridad del CB Canarias es la seguridad de sus aficionados”, señaló Aniano Cabrera.

El encuentro de la segunda vuelta de esta fase de grupos se disputará en Opava (República Checa), que es la sede elegida por el Knei Herzliya para disputar sus partidos como local en esta BCL. Lo sabe el equipo de Txus Vidorreta, que hubiera preferido encontrarse con el duelo ante la escuadra israelí en la Isla con mayor margen de tiempo para tomar una decisión.