Juanjo Ramos: "Escuchen a Cervera; afine señor Guill; exija señor Miñambres. No nos fallen"

El jefe de Deportes Cope Tenerife, Juanjo Ramos, nos trae su opinión de cómo ve a este nuevo Club Deportivo Tenerife 2025-2026, a 11 de agosto, todavía en plena pretemporada y con el Mercado de Fichajes pendiente de varias salidas y de cerrar más fichajes para el equipo de Álvaro Cervera:

"En este primer contacto postvacacional con ustedes, una reflexión para ponernos al día respecto al CD Tenerife. Y lo voy a hacer desde el tono constructivo de siempre. Estamos a 11 de agosto. Quedan 20 días de mercado y, con entendimiento y buena voluntad, estoy completamente convencido de que se cerrará una plantilla competitiva y a la altura de la exigencia que tendrá el CD Tenerife esta temporada. Ahí, precisamente ahí, está el problema. En la exigencia. El Tenerife ha tenido la fortuna de caer en el grupo menos competitivo de los dos. Menos no quiere decir poco, que todo hay que aclararlo. Pero esta oportunidad que se presenta obliga aún más. El objetivo es ascender. Y nos vale de cualquier manera. Pero ahora, en agosto, en el kilómetro cero de la carrera, nos interesa que sea como campeón. Evitando el sufrimiento y también los contratiempos que puedan surgir en un playoff. Y para ser los mejores hay que construir una plantilla a la altura de esa exigencia, que sepa llevar el peso de esta camiseta y convivir con la presión que va a tener desde el primer partido en Guadalajara. ¿La tenemos? Yo diría que vamos por buen camino, pero que faltan cosas. Y ahí es donde me chirría que estemos, con 20 días de mercado por delante, con todas las fichas para mayores de 23 años cubiertas. Porque Felipe Miñambres, allá por el mes de junio, decía esto...."

"Pues no solo no han cumplido, es que el Tenerife tiene 21 jugadores mayores de 23 años. Aceptemos que Javi Alonso, Jorge Padilla y Mo Dauda, este último es el caso más difícil por su alta ficha, saldrán más pronto que tarde. Pero aun con esas salidas, cualquier fichaje para mayor de 23 años conllevaría una salida más por movimiento. Ficho a 1 sale 1, ficho a 2 salen 2. ¿Quiénes pueden salir? Excluyendo de la ecuación a Landázuri, que depende de una buena oferta de traspaso, se me ocurren José León y Maikel Mesa. Pero ambos habían aceptado y preferido quedarse. El segundo rebajándose incluso el salario. Es eso, o un fichaje. Y ahí, quizás por ser el rival más débil, todo el mundo mira a Fabricio. Barato, sin experiencia en Primera RFEF, habiendo pedido Cervera alguien para la parcela central... Pero sacar a un jugador que llegó hace menos de un mes queda feo. Raro si no quieren decir feo. Más allá de las plazas no disponibles para mayores de 23 años, que representa algo de desbarajuste en la planificación, están las características de los jugadores. A Álvaro Cervera no le ha temblado el pulso para avisar desde su primera comparecencia post Trofeo Teide".

"El míster sabe que la presión recaerá sobre él, que es él quien tiene que hacer rendir a este equipo, y él también la primera ficha en caer si las cosas no van como todo el mundo desea. Y ha decidido, seguramente de manera meditada pero muy tranquila, hablar claro. Yo, como siempre, se lo agradezco. Lejos de pensar que Manu Guill va por un lado en sus gustos y Cervera por otro, de pensar que Rayco García o Felipe Miñambres también han querido fichar, y que no ha existido la coordinación debida, prefiero centrarme en cómo arreglar este momento. En pensar que es transitorio, que pasa en muchos equipos y que el día 1 de septiembre estaremos hablando de otra cosa. Pero hay que arreglarlo. Porque Cervera insiste. Lo tiene claro".

"Lo fácil ahora es enmierdar, vender discrepancias y mal rollo en el Tenerife. Seguro que hay quien está interesado en contar las verdades que calló en la época de Garrido. Mientras le servían noticias en bandeja. No es ese mi objetivo, ni el de esta casa, que siempre estará con el CD Tenerife. Pero callarnos tampoco. ¿Es grave la situación? Yo creo que no. ¿Tiene solución? Sí. Pero conviene no quitar el foco, no mirar para otro lado, y aceptar que hay que corregir el rumbo. Falta velocidad, algo que necesita el entrenador que has elegido, y faltan futbolistas diferenciales. Pero volviendo al inicio, sabíamos que estos podrían llegar en los instantes finales de mercado. Hagámosle hueco y ejecutemos. Las valoraciones y las críticas, al final del mercado. Ahora solo una advertencia, que ya lanza el propio Cervera: cuidado, que faltan cosas. Importantes por cierto".

"Quedan 20 días de mercado y, con entendimiento y buena voluntad, se cerrará una plantilla competitiva y a la altura de la exigencia que tendrá el CD Tenerife esta temporada. Escuchen a Cervera; afine señor Guill; exija señor Miñambres. No nos fallen".