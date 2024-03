Juanjo Ramos: "La ampliación de capital es el único éxito de Garrido y los suyos"

Si representáramos aquí una similitud entre la película Los lunes al sol y la situación del CD Tenerife podríamos decir que también nos hemos resignado a sobrevivir, un poco en la cuerda floja, sin rumbo fijo, a la deriva, y conformándonos ya con cumplir una rutina y llevarnos pequeñas alegrías que no van a cambiar sustancialmente la situación del equipo. En tierra de nadie, a 8 puntos del playoff y 11 por encima del descenso, la motivación es cero. La alegría de las 10 primeras jornadas, el mosqueo de las siguientes y el enfado indisimulado de hace mes y medio se ha transformado en apatía y resignación. Nada peor para un equipo de fútbol que a sus aficionados les empiece a dar igual ir al Heliodoro o no.

Un hincha responde por impulsos. Ayuda en las malas y empuja disfrutando con la dinámica en las malas. Por eso un estadio se puede llenar para sellar la clasificación para el playoff o en un duelo decisivo para evitar el descenso. Y se puede vaciar cuando transitas en zonas como la que acoge al CD Tenerife en estos momentos.

¿Qué ha cambiado si en otras temporadas hemos estado también, a estas alturas, con una puntuación parecida y casi sin objetivos? Pues la respuesta es muy sencilla: que venimos de arriba hacia abajo, no como en las anteriores de abajo hacia arriba. Entonces, mejorar era un premio. Caerse, como este año, es un castigo. Además, en esas temporadas grises, tan malas como esta al fin y al cabo, ya se había tocado el botón nuclear del cambio de entrenador. La sensación era que el club había hecho lo que tenía que hacer, reconociendo de esa manera, que había equivocado el camino en su proyecto. Que no se haya pulsado ese botón en la presente temporada representa dejadez, incapacidad o arrogancia. Y, como he repetido en las redes sociales estos días, no sé qué es peor.

Si encima lees que el máximo accionista, José Miguel Garrido, no descarta pelear por el playoff o la continuidad de Asier Garitano la próxima temporada, es inevitable preguntarse como birria: ¿Se ríen de nosotros? Yo creo, de verdad, que no se ríen de nosotros. Pero sí viven en la inconciencia de creer que Tenerife es Albacete o Castellón. Y que su método, que está fracasando estrepitosamente en la isla, sigue siendo infalible.

El problema de los actuales gestores del Tenerife son las expectativas, disparadas por los que ansiaban y saludaban el cambio de manera obscena, y que ahora se les vuelve en contra. El elogio, queridos oyentes, debilita. Y al Tenerife le ha hundido en la miseria. Nos vendieron que todo era maravilloso y el castillo de arena se ha caído provocando consecuencias incalculables. Porque, con humildad y sin venderse como los reyes del mambo, no estar en la pelea por el playoff este año podía ser solo el primer paso de un proyecto. Pero la prepotencia les llevó a denostar a Cordero, Ramis y el anterior consejo para presentarse como los inventores del negocio.

Y a día de hoy, el único éxito de Garrido y los suyos, es la ampliación de capital. No para el Tenerife, para Garrido y los suyos. Ahora controlan un porcentaje accionarial mayor, ante el inmovilismo del resto de accionistas mayoritarios, y podrán jugar al PC Fútbol con esos más de 3 millones que inflarán por 1 temporada el tope salarial. Lo que pase en la siguiente puede oscilar entre la fiesta de un ascenso o el drama de una hipoteca deportiva que obligue a la pobreza o a otra ampliación de capital. ¿Es ese el plan? ¿Puerta grande o enfermería? Nadie se quejará si es puerta grande. Pero si es enfermería veremos quién acude a asistir al enfermo.

Como eso queda lejos, me quedo con estas 11 jornadas finales. No caeré aquí en la trampa del próximo entrenador o el plan de fichajes. Porque queda trabajo por hacer. Porque estos 11 partidos no pueden darle igual ni a los que mandan ni al resto de accionistas de referencia ni a los medios de comunicación ni a los aficionados. Empezando por el Espanyol, siguiendo por el Zaragoza y recibiendo al Eibar. Ojalá que después de esos 3 partidos no tengamos el miedo metido en el cuerpo.