Juan Guerrero: “No queremos equivocarnos con el nuevo Director Deportivo"

Durante la conversación se trataron diferentes temas acerca del equipo. Su situación en la liga, lesiones, renovaciones de jugadores y entrenador, y la contratación de un nuevo director deportivo para el club.

En la recta final de competición Juan Guerrero afronta los nueve partidos restantes con optimismo. “Mientras las matemáticas digan que todavía hay posibilidad, intentaremos luchar por alcanzar los play offs”, señala el consejero. Uno de los objetivos del equipo chicharrero es “llegar cuanto antes a los 50 puntos y a partir de ahí ver hasta dónde podemos llegar”, pero para ello “hay que ganar partidos”. Este año ha estado marcado por lesiones y sanciones “ya sea por el esfuerzo o por la cantidad de encuentros que hay”, pero esas son “cosas que no podemos obviar y que están en el día a día de la temporada”.

Guerrero declara que antes del 15 de abril se va a presentar a un nuevo director deportivo para que “eche una mano y venga a ayudar en la estructura ya establecida”. Manu Fajardo es uno de los nombres favoritos para el puesto. “No sé si se ha complicado su incorporación, pero no nos queremos equivocar con la persona que venga y por eso nos estamos demorando más de la cuenta”, señala el consejero. Otra de las opciones que maneja el CD Tenerife es Mauro Pérez, ya que “él es un magnífico director deportivo que conoce bien la categoría y ha estado en varios equipos”. No es la única alternativa, han contactado con cinco candidatos y elegirán al más adecuado para el puesto. La estructura del equipo no variará, debido a que quieren “que la persona que venga sea para cooperar y que se acople a lo que ya tienen hecho Ricardo, Suso y la gente de cantera”. Juan Guerrero: “no sé si esta semana, pero final de la semana que viene o principios de la siguiente se cerrará para que ya esté aquí con nosotros cuanto antes”.

La situación de Luis Miguel Ramis es otra de las incógnitas que existen. “Yo hablo mucho con el mister y entiendo que si él pide el objetivo de llegar a los 50 puntos es porque se quiere quedar”, añade Guerrero. El CD Tenerife quiere que el entrenador siga pero “depende de él nada más, ha pedido un tiempo para ver si llegaba a los puntos acordados, y a partir de ahí tendremos que volver a hablar para ver lo que él quiere o necesita”. La llegada de un nuevo director deportivo no influye en la continuidad del entrenador. “A un entrenador no lo elige una persona, somos muchos y entre todos tenemos que llegar a un acuerdo”, comenta el consejero. La llegada de Mauro Pérez tampoco influiría en la decisión de Ramis, ya que “en este caso no es compartir un proyecto con él, es compartir un proyecto con una dirección deportiva, Mauro en este caso sería uno más de la dirección deportiva”.

También se habló acerca del futuro de algunos jugadores. En cuanto a Enric Gallego, Juan Guerrero aseguró que hablarán con él para que siga una temporada más con las mismas condiciones de renovación. Aitor Sanz y Carlos Ruiz “son personas de club, llevan aquí ya muchos años, son parte de la historia y estamos pendientes de una charla con los dos para solucionar sus temas”, el club buscará llegar a un acuerdo con ambos. Por otro lado, Mo Dauda “esta temporada no ha tenido suerte, pero confiamos en él, hemos visto lo que ha hecho en otros equipos, y entendemos que con nosotros tiene que dar un mínimo como lo hizo en otros equipos o superior”. Y el consejero andaluz manifiesta que van a esperar al regreso de Samuel Shashoua para conversar con él acerca de su continuidad en el club, se espera que esta operación sirva para que se recupere del todo de sus problemas musculares.

El CD Tenerife B busca ascender de categoría, para contribuir en ello hablarán con Teto, porque “como tiene ficha de filial, sé que no va a tener ningún problema, estará encantado”. Con respecto al ascenso del filial, Guerrero asegura que tienen muchas ganas debido a que es lo mejor para todos “pero tenemos muchas lesiones ahora en el primer equipo y es necesario subir a jugadores del B”