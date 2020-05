Juan Carlos Cordero: "Era fundamental que Aitor siguiera en el C.D. Tenerife"

El Director Deportivo del C.D. Tenerife, Juan Carlos Cordero sigue demostrando cuales son sus prioridades dentro del equipo blanquiazul. Sin parar de trabajar desde que llegó a la isla, ya ha conseguido cerrar las renovaciones de jugadores como Alberto Jímenez, Shaq Moore, Nikola Sipcic y desde ayer, la del medio centro madrileño Aitor Sanz. La de este último ha sido presentada en la mañana de hoy vía telemática con los medios de comunicaión de la isla, de la cual destacamos alguno de los titulares mas importantes que nos dejó la misma.

Sobre la renovación de Aitor Sanz, Juan Carlos Cordero admitió que “a nivel futbolístico es un líder silencioso, de los que siempre da la cara, corre, trabaja y siempre está ahí. Me encuentro feliz por el paso dado por la renovación. Desde que llegué jugadores como Aitor o Alberto quería que no pensaran más allá del Tenerife y que se encontraran estables; estoy feliz y contento”.

Para el Director Deportivo de la entidad se avecinan tiempos en los que va a ser fundamental hacerse fuerte "con lo que ya tenemos en casa". Según Juan Carlos “las renovaciones son fundamentales para el equipo y no dejar en el aire cosas pendientes. Quedan 11 jornadas apasionantes, ya afrontaremos la temporada que viene, salidas, jugadores que vuelven o futbolistas con los que no se vaya a contar... o la renovación del míster”. En este sentido, la situación de Rubén Baraja sigue en el mismo punto que la semana pesada, es decir, de momento no se han sentado a negociar para solucionar el futuro del entrenador, aunque Cordero quiso reiterar que "me reafirmo en lo mismo. Lo mejor que le puede pasar al club es que siga siendo entrenador del CD Tenerife. No hay avances más allá de conversaciones sobre la competición, él sabe lo que pienso y cómo me gusta que se trabaje, pero no ha habido negociaciones, porque estamos preparados para lo que nos ocupa”.

Otra de las habituales preguntas son las referidas al futuro de Luis Milla, en este sentido Juan Carlos reconoció que "tiene una oferta de mejora importante, y si alguien merece un esfuerzo es él, pero no ha habido ningún avance. Hablo con Luis Milla en los entrenamientos, le quedan dos años por delante y lo veo muy centrado, aunque ahora depende de él. Ya hemos dado el paso y nos sentaremos cuando termine la temporada. La idea de ampliarle el contrato en años y salario”. Según hemos podido saber en Deportes Cope Tenerife, esa oferta fue rechazada por parte del jugador y de su representante. Tanto Milla como Julio Llorente realizaron una contraoferta a la que Cordero aún no ha contestado.

Los que si que renovaron durante la semana pasada fueron Nikola Sipcic y Shaq Moore a los cuales, Cordero considera como "activos del club". Para él "no eran urgencias; es la manera de gestionar una plantilla. Shap Moore y Nikola Šipčić no es lo mismo renovarles o ampliarles contratos con 19 partidos oficiales jugados que con 75. Mejoramos salarios, años de contrato y subimos sus cláusulas. Eso les da confianza. Están en período de adaptarse, pero nos aseguramos a los jugadores y les decimos que confiamos en ellos, y protegemos al club”.

Por últmo, El Director Deportivo habló sobre la situación de José Naranjo al cual se le han dado "dos meses de vacaciones". El jugador andaluz sigue teniendo contrato con el C.D. Tenerife pero su situación se valorará "cuando acabe esta temporada".