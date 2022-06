Juan Carlos Cordero amplía su vinculación con el CD Tenerife hasta 2025

El presidente del CD Tenerife Miguel Concepción ha confirmado la continuidad de Juan Carlos Cordero al frente de la dirección deportiva de la entidad hasta el 30 de junio de 2025. Ha sido una de las noticias anunciadas en la comparecencia conjunta que ambos han realizado en la sala de prensa del Rodríguez López en la que el máximo dirigente blanquiazul ha agradecido el trabajo realizado por el primer equipo que seguirá teniendo a Luís Miguel Ramis como responsable del banquillo. Asimismo, el director deportivo de la entidad fue cuestionado sobre varios temas importantes que tienen que ver con la actualidad blanquiazul.

Entrenador: Ramis es la pieza angular de la temporada 22-23. Estaremos abierto al mercado que será largo para estar atentos a las ofertas que puedan llegar pero nuestra idea como club es intentar mantener la mayoría de los jugadores con contrato en vigor e ir mejorando conforme pase el mercado con la intención de mejorar la plantilla.

Alex Muñoz: No creo que renueve pues quiere intentar jugar en primera división. Va a tener ofertas importantes que este club no va a poder asumir en el ámbito económico. Se ha intentado por activa y por pasiva e incluso había un compromiso del jugador en el caso de que se lograra el ascenso.

Bermejo y Pomares: Va a ser un poco a partir del año que viene cuando afrontaremos esos casos aparte de los capitanes.Todos han dado un paso al frente y cuando la temporada ha sido tan buena es normal que se revaloricen.

Cedidos: Tienen contrato en vigor y veremos si alguno puede quedarse en la plantilla en base al rendimiento que hayan tenido. Hemos ido viendo su evolución y veremos si alguno rescinde o si vuelven a salir nuevamente cedidos.

Objetivos: Queremos intentar volver a ilusionar, independientemente que sabemos los condicionantes que suponen el poder afrontar los límites salariales en los que nos moveremos, aunque se está trabajando en ese y en otros procesos.

Pretemporada: El primer entrenamiento será el día 14 y al ser una temporada larga la finalizada estamos moviéndonos en hacer un stage de entre siete y nueve días con tres partidos en el mismo y a los que se añadirán otros compromisos antes de que se inicie la liga.

Por su parte, el presidente del club Miguel concepción también toco diversos aspectos de la actualidad blanquiazul tanto recientes como futuros:





Campaña de abonos: Se está trabajando ya en ella y la próxima semana se dará a conocer la misma con los detalles pertinentes para aquellos aficionados que quieran estar con nosotros

Final liguero: La gente se ha lanzado a la calle a apoyar y eso se ha notado mucho. Espero que en la tercera ocasión en la que se de la posibilidad de poder ascender sea la vencida.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ascenso: De haberlo logrado hubiese sido un broche de oro al centenario pero creo que ha sido bonito que en este año pudiéramos llegar a la final por el mismo. Se están haciendo muchas cosas y se ha recuperado la memoria del club en lo que a estos cien años de historia se refiere.

Tope salarial: Estamos trabajando en aportar la documentación pertinente a la liga para que nos ajusten el límite salarial. Espero que si no se aumenta, al menos se pueda mantener puesto partimos de una estructura base en la que arrancaremos sumando y que conlleva un gasto añadido. Veremos lo que nos puede quedar para dar pincelazos de calidad en una temporada difícil y con mucha competitividad

Estadio: Se ha querido ir remodelando esta instalación y deberíamos de tener una acorde a los de otros clubes como los ingleses, que son capaces de generar una buena cantidad de recursos desde el mismo estadio, aunque es un proyecto que debería de tener muchas instalaciones de ocio y recreo al margen del partido que se juegue en el mismo. Es una idea que se está madurando pero no se ha publicado ni hemos dado la información sobre ello. Queremos ir sin prisa pero sin pausa.No vayamos a privar a aficionados de un espectáculo por carencia de asientos. Me gustaría que estuviera en el área metropolitana pero no damos la espalda a otros municipios. A lo mejor dentro de dos años estamos hablando ya del proyecto de ese nuevo estadio

Ciudad deportiva: la constructora ha pedido una apliación de plazos pero nosotros queremos inaugurarla a finales de ocrubre con muchas instalaciones dignas de un gran club como el nuestro.