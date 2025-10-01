Javier Páez, presidente del Zamora: "El Club Deportivo Tenerife es el candidato premium al ascenso"

Javier Páez es el presidente del Zamora Club de Fútbol y viene de una familia con mucha historia en el fútbol español, ya que es sobrino del mítico Manuel Ruiz de Lopera, mítico expresidente del Real Betis Balompié. El máximo mandatario del club zamorano atendió a Deportes Cope Tenerife antes de la visita al Club Deportivo Tenerife de este sábado (20:00 h.i., Heliodoro).

Un Zamora que ha tenido un notable comienzo de temporada, único que no ha perdido junto al Tenerife, tras sumar dos victorias y tres empates: "sí, no nos podemos quejar del comienzo de la temporada. El año pasado fue un comienzo duro y difícil, pero sí es verdad que este año estamos contentos con el trabajo que se está haciendo". Y en cuanto al objetivo de su equipo en la temporada, afirma que "el año pasado llegamos para salvar la situación pero sí, este año el objetivo es playoff. Sería un fracaso si no jugamos playoff. En base a los números, al proyecto, al presupuesto y a la plantilla que tenemos, yo lo tengo claro el equipo es para playoff. Hay que aspirar fuerte, porque como vaya al empate, te traes la derrota".

Y el presidente nos habla de cómo está viendo a este Tenerife: "vamos a jugar con un mítico de la élite, ya nos hemos encontrado el año pasado en Copa del Rey y ahora nos encontraremos en Liga. Tenemos claro que va a ser un partido muy complicado, queremos los tres puntos pero vamos a intentar puntuar, porque el Tenerife es muy fuerte y está en una dinámica muy positiva". Porque además cree que "es uno de los candidatos, por no decir el candidato premium, al ascenso. Los ingresos que puede llegar a tener un Tenerife no los tengo yo ahora mismo en mi equipo ni en mi grupo".

Y, por último, habló de su relación con su tío Manuel Ruiz de Lopera: "La experiencia siempre ayuda. Tanto mi padre como mi tío han estado muchos años en el Betis. También salvaron la situación de un club como el Betis, que es de otra categoría. Y yo he trabajado muchos años al lado de él y he podido disfrutar de momentos muy bonitos y momentos amargos. Me quedo con su forma de trabajar, su manera de pensar los negocios y de cómo actuar y cómo llevar esos negocios".