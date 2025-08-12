Javi Alonso tiene nuevo destino

Javi Alonso y el CD Tenerife están de acuerdo. El jugador no tiene sitio en el primer equipo y encontrar otro club en su actual estado, lesionado hasta el mes de octubre, parece misión imposible. De ahí que ambas partes hayan aceptado como mejor solución su integración en el filial blanquiazul.

De esta forma, el adejero libera una ficha para mayores de 23 años. O más bien reduce el excedente que, una vez se produzcan las salidas de Mo Dauda y Jorge Padilla quedaría en cero. Eso sí, el Tenerife deberá aligerar aún más la plantilla si quiere acometer contrataciones con licencia profesional.

Con Alonso el entendimiento ha sido total. Se recuperará en la Ciudad Deportiva de la lesión del quinto metatarsiano y, a continuación, se pondrá a las órdenes de Leandro Cabrera ‘Mazinho’. Aportará al Tenerife B su experiencia y le ayudará hasta enero a cimentar el objetivo de la permanencia.

En el mercado invernal se reevaluará su caso para determinar si conviene que recupere su plaza en el primer equipo, busque una cesión en un conjunto de Primera RFEF o se mantenga hasta final de temporada en el filial.

La predisposición del mediocentro blanquiazul ha sido total. Consciente de su difícil situación, valora positivamente la opción de quedarse en casa y tener minutos de calidad en Segunda RFEF.

Los casos de Padilla y Dauda son distintos. Ambos tienen mercado, pero la salida del primero solo depende de que se presente la mejor opción. En el caso del segundo de que algún club se haga cargo una ficha inasumible en Primera RFEF: 400.000 euros.